Elise Mertens: "Ik voel me altijd goed in Parijs" TLB

27 mei 2018

22u54

Bron: Belga 0 Tennis "Ik voel me altijd goed in Parijs. Het is alsof ik hier thuis speel", verklaarde Elise Mertens, op de vooravond van haar openingswedstrijd tegen de Russische Varvara Lepchenko (WTA-88).

"Ik ben verlost van de bacteriële infectie die me in Madrid parten speelde en voel me weer honderd procent. Ik denk dat ik hier goed zal spelen. Gravel is een ondergrond die me bevalt. Ik hou ervan om door te glijden, veel effect aan de ballen te geven en variatie in mijn spel te brengen. De meeste speelsters slaan liever vlak en hard. Ik denk dat ik hier dan in het voordeel ben. Ik hoop dat ik nog vooruitgang zal maken, maar heb al veel wedstrijden gewonnen op deze ondergrond en heb er veel vertrouwen in."

Het is de eerste keer dat de 22-jarige Limburgse, halvefinaliste op het Australian Open, als reekshoofd aan een Grand Slam begint. "Het is allemaal bijzonder snel gegaan. Drie toernooien winnen op enkele maanden tijd is formidabel, maar ik blijf nuchter en ga niet zweven. Ik blijf gewoon hard werken om nog beter te worden. Het feit dat ik nu reekshoofd ben, verandert toch wel iets. De concurrentie kent me nu. Cadeaus ga ik niet meer krijgen. Ik wil op zijn minst de derde ronde bereiken en hopelijk zit er nog wat meer in.

Wickmayer ziet deelname als "mooie beloning voor alle inspanningen"

Yanina Wickmayer (WTA-101) liet wegens een rugblessure de kwalificaties voor Roland-Garros aan zich voorbijgaan, maar kwam door het forfait van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-63) alsnog op de hoofdtabel terecht. De 28-jarige Vlaams-Brabantse staat in de eerste ronde tegenover de Australische Samantha Stosur (WTA-60), in 2010 finaliste op het gravel in Parijs.

"Ik kan het nog altijd niet geloven, ik ben heel blij dat ik hier ben", vertelde Wickmayer zondag. "Ik heb enkele moeilijke maanden achter de rug. Om matchritme en vertrouwen op te doen koos ik ervoor kleinere toernooien te spelen. Roland-Garros is een mooie beloning voor mijn inspanningen. Ik start hier zonder druk, maar wel met heel veel motivatie. Met mijn rug gaat het inmiddels beter. Het is geen ernstige blessure, maar de kwalificaties kwamen te vroeg."

"Stosur staat niet zo hoog meer op de wereldranglijst (ze was nummer 4 van de wereld in 2011), maar ze kan nog altijd heel goed tennissen, zeker op gravel. Het is dus zeker een uitdaging. Ik snak ernaar om me met de besten te meten. En tenslotte heb ik niets te verliezen. Al wat ik hier realiseer is een bonus."