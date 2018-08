Elise Mertens grijpt naast zevende dubbeltitel in Cincinnati kv

19 augustus 2018

08u44

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 27 in dubbel) en haar Nederlandse partner Demi Schuurs (WTA 13 in dubbel) hebben naast de titel gegrepen in het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati.

Het Belgisch-Nederlandse duo, zesde reekshoofd in Cincinnati, ging in de finale in twee sets onderuit tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova, de zevende reekshoofden: 6-2 en 7-5 na 1 uur en 11 minuten.

Bij Mertens blijft de teller zo op zes dubbeltitels staan, op een totaal van elf finales. Drie van haar titels behaalde ze aan de zijde van Schuurs: in 2017 in Guangzhou en dit jaar in Hobart en Rosmalen. In het enkelspel ging Mertens er vrijdag in de kwartfinales uit tegen de Tsjechische Petra Kvitova.