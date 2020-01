Elise Mertens grijpt naast stek in halve finales van Shenzhen Redactie

09 januari 2020

11u25

Bron: Belga 0

Elise Mertens plaatst zich niet voor finale Shenzhen

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/651.750 dollar). De 24-jarige Mertens, het derde reekshoofd, verloor in de kwartfinales tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 36) in drie sets: 6-4, 4-6 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 57 minuten.

Rybakina treft om een plaats in de finale de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 66) of de Oekraïense Kateryna Bondarenko. De 33-jarige Bondarenko maakte afgelopen najaar haar comeback na een tweede zwangerschap. De voormalige top 30-speelster heeft daarom voorlopig geen ranking. In de andere halve finale kijken de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 35) en de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 34) mekaar in de ogen.

In het dubbel verloren Mertens en de Wit-Russin Aryna Sabalenka, de eerste reekshoofden, woensdag in de tweede ronde (kwartfinales) tegen het Japans-Roemeense duo Misaki Doi/Monica Niculescu in twee sets: 7-5 en 6-4.

Flipkens en Van Uytvanck dubbelen in Auckland tegen Williams en Wozniacki

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/251.750 dollar). Hun tegenstandsters in de kwartfinales gaven op aan het begin van de tweede set.

Het Belgische duo had de eerste set met 6-3 binnengehaald tegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Duitse Laura Siegemund. Het trok ook het eerste spelletje van de tweede set naar zich toe, waarna hun opponentes opgaven. Het duel duurde 44 minuten. In de halve finale nemen Flipkens en Van Uytvanck het op tegen een duo van voormalige nummers 1 van het vrouwentennis: de Deense Caroline Wozniacki en de Amerikaanse Serena Williams.

Nummer 1 van de wereld Barty sneuvelt meteen in Brisbane

‘s Werelds nummer 1 Ashleigh Barty heeft haar start in het nieuwe tennisseizoen gemist. Ze verloor voor eigen publiek in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady (WTA 53) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1.434.900 dollar).

De 23-jarige Barty, vrij in de eerste ronde, had vooral moeite met de stevige service van Brady. “Jen heeft de wedstrijd gecontroleerd. Ze was agressief en positioneerde zich centraal op het court. Ik moet erkennen dat ze superieur was”, verklaarde de Australische na afloop. Barty won het voorbije jaar op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.

Voor Brady was het de eerste zege tegen een speelster uit de top tien. Bij de laatste acht neemt de Amerikaanse het op tegen het Tsjechische vijfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 7), die de Russin Liudmila Samsonova (WTA 129) klopte met 6-3 en 6-2. In de eerste ronde had Brady ook al de scalp genomen van voormalig nummer 1 van de wereld Maria Sharapova (WTA 147).