Elise Mertens geraakt niet voorbij Kaia Kanepi in Charleston DMM/XC

03 april 2019

22u12

Bron: Belga 0

Mertens geraakt niet voorbij Kanepi in Charleston

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het WTA Premier-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/823.000 dollar).

In haar eerste wedstrijd op gravel van het seizoen ging het zesde reekshoofd in drie sets onderuit tegen de Estse Kaia Kanepi, de nummer 82 van de wereld: nadat ze in de eerste set met 6-0 de maat nam van Kanepi, ging ze in set twee met dezelfde cijfers onderuit (0-6). Die inzinking kwam ze in de beslissende derde set niet meer te boven: 5-7 na 2 uur en 2 minuten.

In de volgende ronde staat Kanepi tegenover de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 34) en de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov (WTA 147), met als inzet een plaats in de kwartfinales.

Dinsdag ging Ysaline Bonaventure (WTA 123) er al in de eerste ronde uit tegen de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 184).

Flipkens treft Sloveense Jakupovic in achtste finales WTA-toernooi Monterrey

Kirsten Flipkens (WTA 58) neemt het in de achtste finales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar) op tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 92). Die zette in de eerste ronde de Britse Harriet Dart (WTA 136) opzij met 6-2, 6-3

Flipkens, het zesde reekshoofd, had eerder de Servische Olga Danilovic (WTA 120) verslagen met 6-2 en 6-1. Het wordt het tweede duel tussen de 33-jarige ‘Flipper’ en de 28-jarige Jakupovic. Begin dit seizoen won Flipkens in Hobart (ook op hardcourt) met 6-4 en 7-5.