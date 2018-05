Elise Mertens geeft in Madrid forfait voor dubbel en maakt sprong naar zestiende plaats, Goffin blijft tiende YP

Elise Mertens trekt zich in Madrid terug uit dubbelspel

Elise Mertens heeft zich met haar Nederlandse dubbelpartner Demi Schuurs teruggetrokken uit het dubbelspel op het WTA-toernooi van het Spaanse Madrid (gravel/6.685.828 dollar). Mertens heeft last van maag- en darmklachten. Dat meldt tennisorganisatie WTA op Twitter.

Mertens en Schuurs zouden het aanvankelijk opnemen tegen Kirsten Flipkens en de Letse Jelena Ostapenko, maar eerder op de dag trok het Belgisch-Letse duo zich terug uit het dubbelspel. Flipkens en Ostapenko werden vervangen door de Oekraïense Olga Savchuk en de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. Maar een paar uur laten besloten ook Mertens en Schuurs zich terug te trekken, omdat Mertens volgens de WTA last heeft van haar maag en darmen. Daardoor gaan Savchuk en Pavlyuchenkova meteen door naar de achtste finales.

Wel heeft onze landgenote drie plaatsen winst gemaakt op de nieuwe WTA-ranking en staat nu zestiende. De Hamontse schreef zaterdag het WTA-toernooi in de Marokkaanse hoofdstad Rabat op haar naam en bereikt zo haar hoogste notering ooit op de wereldranglijst. Bovenaan de lijst vielen er geen wijzigingen te noteren. De Roemeense Simona Halep blijft nummer één van de wereld.

De 22-jarige Mertens won dit voorjaar al drie toernooien en op gravel zijn haar resultaten momenteel al helemaal verbluffend. De Limburgse won haar voorbije dertien wedstrijden op gemalen baksteen en schreef zo de toernooien in Lugano en Rabat op haar naam. Tussendoor won ze ook nog haar dubbelpartijen in Lugano en de Fed Cup, telkens aan de zijde van Kirsten Flipkens, waardoor haar lijstje verder aandikt tot achttien zeges op rij. Op gravel verloor Mertens zelfs nog niet dit jaar.

Komende week komt de halve finaliste van de Australian Open in actie in Madrid. Ze schakelde er gisteren in de eerste ronde Alison Van Uytvanck uit. In de tweede ronde wacht een duel met de Roemeense nummer één van de wereld, Simona Halep.

Verderop de nieuwe WTA-ranking wonnen Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 72) elk één plaats. Yanina Wickmayer (WTA 101) zakte één plekje.

David Goffin blijft tiende op ATP-ranking

David Goffin blijft op de tiende plaats staan in de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. Belgiës beste speler kwam vorige week niet in actie en blijft op dezelfde plaats staan als de week daarvoor. De top drie blijft ongewijzigd. De 31-jarige Rafael Nadal behoudt zijn eerste plek op de ranking voor Roger Federer en Alexander Zverev. In de top vijf is er wel een wijziging op te merken. Marin Cilic zakt een plaats door zijn vroege uitschakeling in de zestiende finales op het ATP-toernooi in het Turkse Istanbul en is nu vijfde. Grigor Dimitrov stijgt daardoor een plek en wordt vierde. De rest van de top tien wijzigt niet. De Japanner Kei Nishikori duikt wel weer de top twintig binnen.

De grootste sprong in de top 100 komt op naam van de Japanner Taro Daniel. Op zijn 25ste won hij gisteren in Istanbul zijn allereerste ATP-toernooi. Daniel springt 32 posities vooruit en belandt op plaats 82. Verliezend finalist Malek Jaziri doet eveneens mooie zaakjes. De Tunesiër wipt van plaats 78 naar plaats 62.

Ruben Bemelmans zakt een plaats (106de), maar blijft de tweede Belg voor Steve Darcis (160ste, -15). Arthur De Greef maakt dankzij zijn eindwinst op het Challengertoernooi van het Tsjechische Ostrava een sprong van 70 plaatsen en is nu 219de.