Elise Mertens gecoacht door nieuw gezicht - Van Uytvanck stoot door naar halve finales in Linz Redactie

12 oktober 2018

22u10

Bron: Belga 0

Elise Mertens gecoacht door nieuw gezicht

Elise Mertens, die vandaag werd uitgeschakeld in de kwartfinales in Tianjin, werd in China door een nieuw gezicht gecoacht: de Australiër David Taylor. De samenwerking met de Duitser Dieter Kindlmann, met wie ze vlak na Wimbledon in zee was gegaan, werd recent stopgezet. "Ik reisde van het begin van deze Aziatische tournee tot op dit moment samen met mijn moeder. Ik bekijk momenteel of ik met iemand nieuw kan samenwerken", zegt Mertens. "David Taylor was deze week in Tianjin haar coach", aldus de WTA. "We kunnen echter niet bevestigen dat ze heeft besloten om hem definitief als coach aan te nemen."

Taylor is geen onbekende in de tenniswereld. Hij werkt sinds 1995 in het WTA-circuit. Hij begeleidde eerder al sterspeelsters als Martina Hingis, Ana Ivanovic en Sam Stosur en was kapitein van het Australische Fed Cup-team. Het jongste anderhalf jaar trainde Taylor de Japanse Naomi Osaka, vorige maand laureate van de US Open, de Estse Jelena Ostapenko (winnares Roland Garros in 2017) en de Amerikaanse Madison Keys, met wie de samenwerking midden augustus stopgezet werd.

Alison Van Uytvanck in halve finales Linz tegen Italiaanse Camila Giorgi

Alison Van Uytvanck (WTA-56) neemt het zaterdag om een plaats in de finale van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (250.000 dollar) op tegen Camila Giorgia (WTA-32). Die 26-jarige Italiaanse had in haar kwartfinale 1 uur en 55 minuten nodig voor een 6-3, 3-6, 6-2 zege tegen de Russische Margarita Gasparyan (WTA-137).

Eerder op de dag schaarde Van Uytvanck zich bij de laatste vier door de Tsjechische titelverdedigster Barbora Strycova (WTA-29) in 2 uur en 26 minuten met 3-6, 6-4 en 6-4 te verslaan.

De 24-jarige Van Uytvanck speelde twee keer eerder tegen de twee jaar oudere Giorgi en moest telkens in twee sets het onderspit delven. Het overkwam haar in 2015 in de eerste ronde in Miami (6-3, 6-2) en in april van dit jaar in de achtste finales in Lugano (6-2, 6-1). In Miami werd er net als in Linz op hardcourt gespeeld, in Lugano was gravel de ondergrond.

Roger Federer behoudt uitzicht op titelverlenging

Titelhouder Roger Federer (ATP 2) heeft zich vandaag als vierde en laatste speler geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (7.086.700 dollar).

De Zwitser, het eerste reekshoofd, zette de Japanner Kei Nishikori (ATP 12) opzij met 6-4 en 7-6 (7/4).

Zaterdag speelt de 37-jarige Federer in de halve finale op het hardcourt in China tegen de 21-jarige Kroaat Borna Coric (ATP 19). Die klopte de Australiër Matthew Ebden (ATP 51) met 7-5 en 6-4. De andere halve finale gaat tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) en de Serviër Novak Djokovic (ATP 3).

Roger Federer won de Shanghai Masters al twee keer, in 2014 en 2017.

Elise Mertens moet opgeven in Tianjin

Voor Elise Mertens (WTA 15) eindigde het toernooi van Tianjin (750.000 dollar) vandaag in de kwartfinales. De Limburgse moest bij een 6-2, 4-0 achterstand geblesseerd opgeven tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 30). "Dit is uiteraard niet hoe ik mijn toernooi wilde afsluiten", reageerde Belgiës beste tennisster.

Mertens had begin mei nog vlot gewonnen van Hsieh op het toernooi van Rabat, maar vandaag waren de rollen omgekeerd. "Ze speelde heel goed en ik had de indruk dat bij haar alles lukte. Voor mij was het minder leuk. Ik had last van mijn arm en de situatie verslechterde naarmate de match langer duurde, vooral bij het opslaan en bij de forehand. Met het oog op mijn gezondheid was het best dat ik stopte. Het is jammer want ik had het gevoel dat ik opnieuw een goed niveau haalde."

Voor Mertens staan dit jaar nog twee belangrijke afspraken in de agenda. Van 21 tot 28 oktober neemt ze met de Nederlandse Demi Schuurs deel aan het dubbelspel op de Masters in Singapore. De week daarna wacht de WTA Elite Trophy, de B-Masters (in het enkel) in het Chinese Zhuhai.

"Ik ben nog altijd gemotiveerd om mijn seizoen op een mooie manier te beëindigen. Ik ben dus heel blij dat ik naar Singapore en Zhuhai mag afreizen", vervolgde Mertens, die nog op zoek is naar een opvolger voor haar Duitse coach Dieter Kindlmann. In Azië werd ze begeleid door haar mama.

Djokovic in halve finales Shanghai

Novak Djokovic (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (7.086.700 dollar). De Serviër was, in een heruitgave van de Wimbledonfinale, met 7-6 (7/1) en 6-3 te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8).

Om door te stoten naar de finale, moet tweede reekshoofd Djokovic voorbij de Duitser Alexander Zverev (ATP 5). Die versloeg eerder op de dag op het Chinese hardcourt de Brit Kyle Edmund (ATP 14) met twee keer 6-4.

De 31-jarige Djokovic won de Shanghai Masters al drie keer, in 2012, 2013 en 2015. Vorig jaar was hij er door blessureleed niet bij.