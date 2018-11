Elise Mertens gaat Steffi Graf van de luchthaven halen FDW

05 november 2018

Zaterdag mocht Elise Mertens Steffi Graf van een vliegtuig gaan halen in Zhuhai en begeleiden richting WTA Elite Trophy. Het Duitse tennisicoon is ambassadrice voor de B-Masters en veel meisjes vonden het een eer om de 22-voudige grandslamwinnares te ontmoeten. Het werd het laatste wapenfeit van de Limburgse in China die in de poulefase sneuvelde en haar seizoen als nummer dertien van de wereld afsluit. Zondag begon Mertens aan haar welverdiende vakantie in haar Hamontse thuishaven.