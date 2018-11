Elise Mertens gaat Steffi Graf van de luchthaven halen - Goffin tuimelt na 3,5 jaar uit top twintig, Djokovic is weer het nummer één FDW

05 november 2018

Zaterdag mocht Elise Mertens Steffi Graf van een vliegtuig gaan halen in Zhuhai en begeleiden richting WTA Elite Trophy. Het Duitse tennisicoon is ambassadrice voor de B-Masters en veel meisjes vonden het een eer om de 22-voudige grandslamwinnares te ontmoeten. Het werd het laatste wapenfeit van de Limburgse in China die in de poulefase sneuvelde en haar seizoen als nummer dertien van de wereld afsluit. Zondag begon Mertens aan haar welverdiende vakantie in haar Hamontse thuishaven.

Goffin tuimelt na 3,5 jaar uit top twintig, Djokovic staat weer op 1

Voor het eerst sinds mei 2015 staat David Goffin niet meer in de top twintig van het mannentennis. De Luikenaar moet maandag op de nieuwe ATP-ranking tien plaatsen inleveren en zakt naar nummer 22.

Goffin beëindigde zijn seizoen begin oktober vanwege een aanslepende elleboogblessure. Belgiës beste tennisser had in het najaar evenwel flink wat punten te verdedigen nadat hij eind 2017 onder meer titels won in Shenzhen en Tokio en de finale van de Masters in Londen haalde. In het nieuwe ATP-klassement verliest Goffin 890 punten en behoort zo, met 1.785 punten, voor het eerst in 3,5 jaar niet meer tot de top twintig van de wereld.

De andere verliezer van de week is de Bulgaar Grigor Dimitrov. Die klopte Goffin vorig jaar in de eindstrijd van de ATP Finals. Hij zakt negen plaatsen naar nummer 19.

Helemaal bovenaan de ranking neemt Novak Djokovic de eerste plaats weer over van Rafael Nadal. Het is twee jaar geleden dat de Serviër op nummer 1 stond. Hij begint maandag aan zijn 224e week bovenaan het klassement. Daarmee staat hij vijfde in de ranglijst aller tijden. Die wordt aangevoerd door Roger Federer (310 weken), vandaag ‘s werelds nummer drie, voor Pete Sampras (286 weken), Ivan Lendl (270 weken) en Jimmy Connors (268 weken). Nadal staat op zes met 196 weken.

Djokovic verloor zondag de finale van het Masters 1.000 in Parijs van de Rus Karen Khachanov. Die maakt in het nieuwe klassement een sprong van zeven plaatsen naar nummer 11.

Lager op de ranking is er winst voor Ruben Bemelmans, de Belgische nummer twee. Door zijn finaleplaats op het Challengertoernooi in Eckental gaat hij tien banken vooruit en belandt op nummer 119.

De ATP-ranking van maandag 5 november (met tussen haakjes de ranking van 29 oktober):

1. (2) Novak Djokovic (Ser) 8045 punten

2. (1) Rafael Nadal (Spa) 7480

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6020

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5300

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 5085

6. (6) Kevin Anderson (ZAf) 4310

7. (7) Marin Cilic (Kro) 4050

8. (8) Dominic Thiem (Oos) 3895

9.(11) Kei Nishikori (Jap) 3390

10. (9) John Isner (VSt) 3155

11.(18) Karen Khachanov (Rus) 2835

12.(13) Borna Coric (Kro) 2480

13.(14) Fabio Fognini (Ita) 2315

14.(15) Kyle Edmund (GBr) 2150

15.(16) Stefanos Tsitsipas (Gri) 2095

16.(17) Daniil Medvedev (Rus) 1977

17.(19) Diego Schwartzman (Arg) 1880

18.(21) Milos Raonic (Can) 1855

19.(10) Grigor Dimitrov (Bul) 1835

20.(20) Marco Cecchinato (Ita) 1819

...

22.(12) David Goffin (BEL) 1785

119.(129) Ruben Bemelmans 487

213.(209) Kimmer Coppejans 254

232.(255) Arthur De Greef 240

323.(309) Christopher Heyman 140

324.(335) Yannick Mertens 139

354.(355) Germain Gigounon 120

384.(383) Joris De Loore 105

Elise Mertens behoudt dertiende plaats op wereldranglijst

Elise Mertens blijft het nummer dertien van de wereld in het vrouwentennis. De Limburgse strandde afgelopen week in de groepsfase van de WTA Elite Trophy, de B-Masters, in het Chinese Zhuhai.

De Australische Ashleigh Barty, die het toernooi won, gaat vier plaatsen vooruit en belandt op nummer 15. Verliezend finaliste Wang Qiang wint twee plaatsjes en komt net de top twintig binnen.

In de nieuwe WTA-ranking zijn er maandag geen verschuivingen in de top tien. De Roemeense Simona Halep blijft nummer 1 voor de Duitse Angelique Kerber en de Deense Caroline Wozniacki.

Kirsten Flipkens (48e), Alison Van Uytvanck (50e) en Yanina Wickmayer (113e) winnen allemaal een plaats.

De WTA-ranking van maandag 5 november (met tussen haakjes de ranking van 29 oktober):

1. (1) Simona Halep (Roe) 6921 punten

2. (2) Angelique Kerber (Dui) 5875

3. (3) Caroline Wozniacki (Den) 5586

4. (4) Elina Svitolina (Oek) 5350

5. (5) Naomi Osaka (Jap) 5115

6. (6) Sloane Stephens (VSt) 5023

7. (7) Petra Kvitova (Tsj) 4630

8. (8) Karolina Pliskova (Tsj) 4465

9. (9) Kiki Bertens (Ned) 4335

10.(10) Daria Kasatkina (Rus) 3415

11.(12) Aryna Sabalenka (WRu) 3245

12.(11) Anastasija Sevastova (Let) 3240

++ 13.(13) Elise Mertens (BEL) 3165

14.(14) Julia Görges (Dui) 3055

15.(19) Ashleigh Barty (Aus) 2985

16.(15) Serena Williams (VSt) 2976

17.(16) Madison Keys (VSt) 2976

18.(17) Garbine Muguruza (Spa) 2910

19.(18) Caroline Garcia (Fra) 2660

20.(22) Wang Qiang (Chn) 2485

...

48.(49) Kirsten Flipkens 1058

50.(51) Alison Van Uytvanck 1055

113.(114) Yanina Wickmayer 518

150.(120) Ysaline Bonaventure 406

221.(219) Maryna Zanevska 269

248.(248) Kimberly Zimmerman 234

273.(272) Marie Benoit 190

316.(310) Greet Minnen 148