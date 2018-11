Elise Mertens en Demi Schuurs vormen volgend tennisseizoen geen duo meer Redactie

16 november 2018

14u49

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs zullen in 2019 geen duo meer vormen. Belgiës nummer 1 wil zich meer op het enkel gaan richten terwijl Schuurs een vaste dubbelpartner verkiest. De Nederlandse gaat een samenwerking aan met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, een oud-nummer 1 in het dubbel.

“Elise wilde graag haar focus leggen op het single tennis en ik wil graag een vaste partner voor het dubbelspel. Dus hier scheiden onze wegen”, bevestigt Schuurs in de Nederlandse media. “We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. We zijn zelfs heel goede vriendinnen. Zij kiest nu voor een andere focus in haar spel. Daar heb ik alle begrip voor, maar mijn toekomst ligt in het dubbelspel.”

Mertens en Schuurs wonnen dit jaar drie WTA-toernooien: in Hobart, Rosmalen en Wuhan. Het duo plaatste zich voor de WTA Finals met de beste acht koppels van het seizoen. In Singapore verloren ze in de eerste ronde. Elise Mertens is de nummer dertien van de wereld in het enkelspel. In het dubbel staat de Limburgse nog twee plaatsen hoger. Demi Schuurs is ‘s werelds nummer acht in het dubbel. In het enkel heeft ze geen ranking.