Elise Mertens delft onderspit in Eastbourne na felle strijd - Andy Murray sneuvelt snel Redactie

27 juni 2018

21u00

Bron: Belga 5

Murray sneuvelt snel in Eastbourne

Andy Murray (ATP 156) heeft de tweede ronde van het grastoernooi in Eastbourne (661.085 euro) niet overleefd. Hij verloor in een Brits onderonsje met 6-4, 6-4 van tweede reekshoofd Kyle Edmund (ATP 18). Murray speelde in Eastbourne zijn tweede toernooi na bijna een jaar inactiviteit door heupproblemen. Vorige week verloor de Schot bij zijn comeback op het gras in Queen's in de eerste ronde van Nick Kyrgios. Of de 31-jarige Murray deelneemt aan Wimbledon, dat volgende week begint, is nog onduidelijk. Hij won het grandslamtoernooi voor eigen volk twee keer, in 2013 en 2016, en werd er olympisch kampioen in 2012.

Elise Mertens grijpt naast ticket voor kwartfinales Eastbourne

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar). De Limburgse, het negende reekshoofd, verloor in de derde ronde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 45).

Na een gevecht van 2 uur en 41 minuten trok Mertens met 7-5, 2-6 en 7-6 (7/4) nipt aan het kortste eind. Sabalenka ontmoet voor een plek in de halve finales de winnares van het Tsjechische onderonsje tussen Barbora Strycova (WTA 23) en Karolina Pliskova (WTA 7).

Mertens is in Eastbourne nog in het dubbelspel actief. Daarin neemt ze het aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs op in de kwartfinales tegen de Oekraïense Nadia Kichenok en de Russin Ekaterina Makarova.

Serena Williams als 25ste reekshoofd naar Londen

Serena Williams is toch geplaatst op Wimbledon, hoewel ze op de wereldranglijst inmiddels is afgezakt naar de 183ste plek. De Amerikaanse zakt als 25ste reekshoofd al naar Londen.

Williams pakte eerder al in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016 de eindzege op Wimbledon. Vorig jaar was de Amerikaanse er niet bij op het derde grandslamtoernooi wegens haar zwangerschap. De 36-jarige tennisster speelde recent op Roland Garros voor het eerst een grandslamtoernooi sinds de geboorte van haar dochter in september. Williams moest daar voor haar achtste finale de handdoek werpen met een borstspierblessure.

Na heel wat heisa krijgt ze uiteindelijk toch een voorkeursbehandeling op basis van geleverde prestaties in het verleden. Wimbledon vindt dit jaar plaats van maandag 2 juli tot en met zondag 15 juli.

Ysaline Bonaventure sneuvelt in kwalificaties Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA 117) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde en laatste kwalificatieronde op Wimbledon. De Luikse, het elfde reekshoofd, verloor van de 18-jarige Russische Sofya Zhuk (WTA 139) in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/5). De partij duurde een uur en veertig minuten.

In het dubbelspel plaatste ze zich wel. De Luikse won aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs met 7-5 en 6-2 van de Canadese Eugenie Bouchard en de Amerikaanse Caroline Dolehide. Voor een plaats op de hoofdtabel spelen ze tegen de Duitse Nicola Geuer en de Zwitserse Viktorija Golubic.

Dinsdag verloor Maryna Zanevska (WTA 161) haar eerste kwalificatieronde op Wimbledon. Zanevska moest in twee sets (6-2 en 6-3) de duimen leggen voor de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 169).

Elise Mertens (WTA 15), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 51) en Yanina Wickmayer (WTA 102) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Federer eerste reekshoofd voor Nadal, Goffin nummer 10

Roger Federer (ATP 2) heeft van de organisatie van Wimbledon het statuut van eerste reekshoofd gekregen. De Zwitser, die maandag zijn eerste plaats verloor op de ATP-ranking, houdt de Spanjaard Rafael Nadal achter zich, de nummer 1 van de wereld. David Goffin (ATP 9) begint als tiende reekshoofd aan het toernooi.

De Kroaat Marin Cilic (ATP 5) is reekshoofd nummer drie voor de Duitser Alexander Zverev (ATP 3). De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 4) volgt als vijfde reekshoofd.

Federer mikt op een negende eindzege in Londen. De Zwitser trok eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 aan het langste eind.

Kvitova haakt geblesseerd af in Eastbourne

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova (WTA 8) geeft op voor het grastoernooi in het Engelse Eastbourne (852.564 dollar) met een blessure aan de rechterhamstring. Zondag won ze nog de finale op het WTA-toernooi in Birmingham.

Gisteren versloeg ze de Oekraïense Kateryna Bondarenko in twee sets en plaatste ze zich voor de derde ronde in Eastbourne. Kvitova zou uitkomen tegen de Poolse Agnieszka Radwanska, die nu dus een plaats in de kwartfinales heeft.

"Ik ben erg teleurgesteld om mij te moeten terugtrekken uit Eastbourne deze ochtend", zei de Tsjechische. "Ik voelde mijn hamstring in de finale in Birmingham en hoewel ik mijn wedstrijd hier gisteren met tape speelde, voelde het slechter deze ochtend toen ik wakker werd."

Haar beslissing is tegelijk ook een voorzorgsmaatregel voor het toernooi van Wimbledon, dat maandag start. "Met Wimbledon om de hoek, kon ik het risico niet nemen de blessure te verergeren door vandaag te spelen", aldus Kvitova.

Gille en Vliegen stranden in kwalificaties dubbelspel Wimbledon

Sander Gille en Joran Vliegen hebben de tweede (en laatste) kwalificatieronde in het dubbelspel op Wimbledon niet overleefd. Het Duitse duo Kevin Krawietz en Andreas Mies bleek in twee sets te sterk. Na 1 uur en 17 minuten stond de 6-3, 7-6 (7/3) eindstand op het scorebord.

De Limburgers, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, hadden in de eerste ronde de Thaise broers Sanchai en Sonchat Ratiwatana verslagen na een dik uur tennis in twee sets (6-4 en 6-4).

Meer over sport

WTA

sportdiscipline

tennis

Wimbledon

Eastbourne

sportevenement

ATP