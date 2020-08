Elise Mertens blijft na vroege exit 23ste op WTA-ranking, Barty blijft nummer één Redactie

10 augustus 2020

10u43 0 Tennis Elise Mertens behoudt, ondanks haar vroegtijdige uitschakeling op het WTA-toernooi in de Siciliaanse hoofdplaats Palermo, haar 23ste plaats op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking.

Voor de Belgen werd het eerste WTA-toernooi na de coronaonderbreking van vijf maanden geen succes in het enkelspel. Naast Mertens gingen ook Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens er in de openingsronde uit. Greet Minnen, Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer strandden in de kwalificaties.

Veel invloed op de WTA-ranking heeft dat niet. Van Uytvanck blijft 57ste, Flipkens en Minnen zakken een plaats en staan nu respectievelijk 78ste en 105de. Bonaventure stijgt een plaats naar nummer 121, Wickmayer is 146ste. Kim Clijsters heeft nog geen klassement. Deze week komt Mertens in actie op het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag. Haar tegenstandster in de eerste ronde is de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 95).

Dankzij haar eindzege in Palermo komt de Française Fiona Ferro de top vijftig binnen op de 44ste plaats. Bovenaan de ranking verandert er niets. De Australische Ashleigh Barty blijft met 8.717 punten autoritair aan de leiding voor de Roemeense Simona Halep (6.076) en de Tsjechische Karolina Pliskova (5.205).

