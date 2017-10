Elise Mertens blijft 35ste, Simona Halep sluit 2017 als nummer één af 11u28

Bron: Belga 0 Photo News Elise Mertens.

Elise Mertens behoudt op de nieuwe WTA-ranking met 1.483 punten haar vorige week behaalde 35ste stek, de beste notering in haar nog prille carrière. Meer dan waarschijnlijk sluit de 21-jarige Mertens het jaar ook af op de 35ste plaats, het seizoen bij de vrouwen is na de WTA Finals zo goed als afgelopen. Op de kalender staan er enkel nog wat WTA Elite en WTA 115k-toernooien. Mertens zette eerder al een punt achter haar seizoen en geniet momenteel van een vakantie. Alison Van Uytvanck bereikte de finale in het ITF-toernooi van Poitiers en springt met die punten alsnog over Kirsten Flipkens (76ste) naar de 75ste plaats. In de top 200 staan er met Yanina Wickmayer (WTA 112) en Maryna Zanevska (WTA 146) nog twee Belgen.



Op de WTA Finals in Singapore verzekerde Caroline Wozniacki zich afgelopen weekend voor de eerste keer in haar carrière van de titel. Daardoor klom de Deense voormalige nummer één van de wereld van de zesde naar de derde stek op de wereldranking en moet ze enkel de Spaanse Garbine Muguruza en de Roemeense lijstaanvoerster Simona Halep voor zich dulden. Na de vroegtijdige uitschakeling van Karolina Pliskova in Singapore is Halep er zeker van dat ze het jaar als nummer één zal afsluiten. De uitschakeling brak de Tsjechische bovendien zuur op, want op de WTA-ranking tuimelde ze daardoor naar de vierde stek. Venus Williams, afgelopen weekend nog verliezend finaliste, vervolledigt de top vijf.