Elise Mertens blijft 19de op WTA-ranking, Barty afgescheiden nummer één Redactie

10 februari 2020

09u54 0 Tennis Na een Fed Cup-week zijn er nauwelijks wijzigingen op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking. Belgiës nummer 1 Elise Mertens behoudt haar 19de plaats.

De top 20 is ongewijzigd, met de Australische Ashleigh Barty helemaal bovenaan. Daarna volgen de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova.

Alison Van Uytvanck is de Belgische nummer 2 op de 47ste plaats (-). Kirsten Flipkens is 81st (-), Greet Minnen 104de (-). Ysaline Bonaventure zakt één plek en is nu 116de. Yanina Wickmayer, kwartfinaliste op het ITF-toernooi van Midland, stijgt van de 146ste naar de 143ste plaats. Het Belgische Fed Cup-team, met Mertens, Flipkens, Minnen en Bonaventure, plaatste zich afgelopen week ten koste van Kazachstan voor de finaleweek in Boedapest (14-19 april).

De WTA-ranking

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 8367 ptn

2. (2) Simona Halep (Roe) 6101

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5290

4. (4) Elina Svitolina (Oek) 4775

5. (5) Belinda Bencic (Zwi) 4675

6. (6) Bianca Andreescu (Can) 4665

7. (7) Sofia Kenin (VSt) 4495

8. (8) Kiki Bertens (Ned) 3965

9. (9) Serena Williams (VSt) 3915

10.(10) Naomi Osaka (Jap) 3626

11.(11) Petra Kvitova (Tsj) 3466

12.(12) Madison Keys (VSt) 2962

13.(13) Aryna Sabalenka (WRu) 2820

14.(14) Johanna Konta (GBr) 2753

15.(15) Petra Martic (Kro) 2586

16.(16) Garbine Muguruza (Spa) 2527

17.(17) Marketa Vondrousova (Tsj) 2430

18.(18) Alison Riske (VSt) 2360

19.(19) Elise Mertens (Bel) 2360

20.(20) Angelique Kerber (Dui) 2175

...

47.(47) Alison Van Uytvanck 1150

81.(81) Kirsten Flipkens 760

104.(104) Greet Minnen 631

116.(115) Ysaline Bonaventure 560

143.(146) Yanina Wickmayer 426

246.(246) Marie Benoit 233

284.(282) Maryna Zanevska 195

292.(291) Lara Salden 190

390.(390) Kimberley Zimmermann 112

418.(418) Magali Kempen 103

791.(789) Eliessa Vanlangendonck 25

816.(815) Helene Scholsen 22

875.(871) Chelsea Vanhoutte 19

909.(907) Victoria Kalaitzis 17

1064.(1060) Clara Vlasselaer 10

1077.(1076) Eline Audenaert 10

1181.(1181) Justine Pysson 6

1235.(1236) Vicky Van De Peer 4

1281.(1281) Luna Meers 3