Elise Mertens blijft 15de op ranking, haar killer haalt eerste WTA-titel binnen - Kuznetsova wint in Washington DMM

06 augustus 2018

08u58 1

Elise Mertens behoudt 15de plaats op WTA-ranking

Elise Mertens blijft op de vandaag verschenen WTA-ranking vijftiende. Aan de kop van de lijst behoudt de Roemeense Simona Halep haar eerste stek, voor de Deense Caroline Wozniacki en de Amerikaanse Sloane Stephens.

De Duitse Angelique Kerber volgt als vierde. De Oekraïense Elina Svitolina vervolledigt de top 5. Alison Van Uytvanck, 41ste, moet een plaats prijsgeven maar blijft na Mertens de hoogst geklasseerde Belgische. Kirsten Flipkens moet twee plaatsen inleveren en staat 47ste. Yanina Wickmayer behoudt haar 94ste stek, terwijl Ysaline Bonaventure er vier stijgt naar 126. Maryna Zanevska zakt van 157 naar 158.

WTA-ranking van maandag 6 augustus:



1. (1) Simona Halep (Roe) 7511 ptn

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6660

3. (3) Sloane Stephens (VSt) 5492

4. (4) Angelique Kerber (Dui) 5305

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5020

6. (6) Caroline Garcia (Fra) 4680

7. (7) Garbiñe Muguruza (Spa) 4535

8. (8) Petra Kvitová (Tsj) 4505

9. (9) Karolína Plísková (Tsj) 4485

10. (10) Julia Görges (Dui) 3900

11. (11) Jelena Ostapenko (Let) 3787

12. (13) Daria Kasatkina (Rus) 3525

13. (12) Madison Keys (VSt) 3127

14. (14) Venus Williams (VSt) 2901

15. (15) Elise Mertens (Bel) 2830

16. (16) Ashleigh Barty (Aus) 2555

17. (17) Naomi Osaka (Jap) 2350

18. (18) Kiki Bertens (Ned) 2231

19. (20) Anastasija Sevastova (Let) 2165

20. (24) Mihaela Buzarnescu (Roe) 2068

...

41.(40) Alison Van Uytvanck 1288

47.(45) Kirsten Flipkens 1178

94.(94) Yanina Wickmayer 702

126.(130) Ysaline Bonaventure 495

158.(157) Maryna Zanevska 381

297.(293) Kimberley Zimmerman 164

306.(302) Marie Benoit 156

359.(357) Tamaryn Hendler 117

472.(494) Greet Minnen 72

495.(533) Helene Scholsen 67

526.(527) An-Sophie Mestach 60

557.(558) Magali Kempen 52

658.(652) Eliessa Vanlangendonck 35

669.(665) Elyne Boeykens 33

676.(675) Margaux Bovy 32

690.(690) Lara Salden 30

784.(783) Britt Geukens 21

843.(928) Justine Pysson 17

925.(929) Catherine Chantraine 13

939.(944) Deborah Kerfs 12

962.(965) Luna Meers 11

970.(975) Michaela Boev 11

1138.(1136) Chelsea Vanhoutte 5

1192.(1189) Axana Mareen 4

1223.(1219) Mathilde Devits 3

1223.(1219) Zoi Meers 3

Mertens-killer haalt eerste WTA-titel binnen

Het vijfde reekshoofd zette gisteren in de eindstrijd de 23-jarige Griekse Maria Sakkari (WTA 49) gemakkelijk opzij in twee sets. Na 1 uur en 15 minuten stond de eindstand 6-1 en 6-0 op het bord. Sakkari maakte maar liefst 34 unforced errors.

Buzarnescu, die gedurende haar carrière vaak met blessures kampte, is erg blij met haar eerste WTA-titel. "Het toont dat we er wat er ook gebeurt in ons leven - blessures of mensen die niet in ons geloven en die niet denken dat we het in ons hebben om opnieuw op hoog niveau te spelen - met zelfvertrouwen kunnen geraken", reageerde ze.

De Roemeense schakelde in de halve finales nog onze landgenote Elise Mertens (WTA 15) uit in drie sets (4-6, 6-3 en 6-1). De 22-jarige Limburgse miste zo de kans om haar zesde WTA-finale te beslechten. Ze won tot dusver de toernooien in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018) en Rabat (2018) en verloor de finale in Istanboel (2017).

Svetlana Kuznetsova redt vier matchballen en wint finale

De 33-jarige Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 128) heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Washington gewonnen. In de finale bleek ze na 2 uur en 33 minuten in drie sets (4-6, 7-6 (9/7) en 6-2) de betere van de 22-jarige Kroatische Donna Vekic (WTA 44), het zevende reekshoofd. In de tweede set wist de Russin vier matchballen te redden.

Kuznetsova heeft met haar overwinning in Washington al de 18de WTA-titel van haar carrière beet. Het gaat om haar eerste toernooioverwinning sinds 2016. In dat jaar won ze zowel in Moskou als in Sydney.