Elise Mertens bestrijkt 20ste plek op WTA-ranglijst na fantastische Australian Open Redactie

29 januari 2018

09u15

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens maakt vandaag voor het eerst in haar carrière haar opwachting in de top twintig van de werelranglijst. Dankzij haar knappe halve finale op de Australian Open stijgt de Limburgse, die aan het toernooi begon als nummer 37, zeventien plaatsen.

Kirsten Flipkens, die de tweede ronde bereikte in Melbourne, klimt zes plaatsen naar nummer 69. Alison Van Uytvanck levert na haar uitschakeling in de eerste ronde twee plekken in. De Grimbergse staat 79e.

Helemaal bovenaan het klassement bekleedt Caroline Wozniacki na zes jaar opnieuw de hoogste positie. De Deense onttroont de Roemeense Simona Halep, van wie ze in de finale won en zo haar eerste grandslamtitel veroverde. Wozniacki begint aan haar 68e week als nummer 1.

De Oekraïenese Elina Svitolina wisselt van plaats met de Spaanse Garbine Muguruza en wordt derde. Angelique Kerber maakt de grootste sprong in de top tien. De Duitse, halvefinaliste in Melbourne, stijgt zeven plaatsen naar nummer 9.