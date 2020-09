Elise Mertens bereikt ondanks bloedneus achtste finales in Rome Redactie

16 september 2020

13u20

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft zich geplaatst voor de achtste finales (derde ronde) van het WTA-toernooi in Rome (gravel/2.098.290 dollar). De 24-jarige Limburgse, het elfde reekshoofd, klopte in de tweede ronde de Poolse Magda Linette (WTA 35) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 35 minuten.

Mertens kreeg, aan het einde van set twee met de overwinning binnen handbereik, een minutenlange blessurebehandeling wegens een bloedneus. Uiteindelijk kwam Mertens terug de baan op en stelde ze de zege veilig.

In de achtste finales wacht Danka Kovinic (WTA 86) uit Montenegro. Zij rekende af met de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10) in 6-3 en 6-1. Mertens won begin dit jaar op de Australian Open vlot het enige onderlinge duel met Kovinic (6-2 en 6-0).

Mertens, die eerder deze maand in de kwartfinales van de US Open werd uitgeschakeld, is de enige Belgische op de hoofdtabel in Rome. Ze bereidt er zich voor op Roland Garros, dat gespeeld wordt van 27 september tot 11 oktober.

In het dubbelspel komt Mertens later vandaag in actie met Kirsten Flipkens. In de eerste ronde treffen ze de Oekraïense tweelingzussen Lyudmyla Kichenok en Nadiia Kichenok.

Mertens receiving an MTO for the nose bleed #IBI20 pic.twitter.com/i2JFSHsvlh Ashish 🎾🎥(@ tennis_gifs) link

Lees ook: Goffin moet na nederlaag tegen Cilic meteen koffers pakken in Rome