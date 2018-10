Elise Mertens bereikt kwartfinales in Tianjin Redactie

11 oktober 2018

12u27

Bron: Belga 0

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin (hard/750.000 dollar). De Belgische, derde reekshoofd, was in de achtste finales in twee sets te sterk voor de Slovaakse qualifier Jana Cepelova (WTA 273): 6-2, 6-3 na 1u06'. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 22-jarige Mertens en de 25-jarige Cepelova.

Bij de laatste acht neemt Mertens het op tegen Su-Wei Hsieh (WTA 30) uit Taiwan. Het vijfde reekshoofd versloeg de Russin Veronika Kudermetova (WTA 122) met 6-2, 2-6, 6-2. In de onderlinge confrontaties leidt Mertens met 1-0. In mei van dit jaar versloeg ze de Taiwanese met 6-0, 6-2 in de halve finales van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat, waar Mertens uiteindelijk de eindzege pakte.