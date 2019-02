Elise Mertens bereikt kwartfinales in Doha: tweelingzus die last minute opdraafde maakt het Limburgse knap lastig GVS

13 februari 2019

16u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Elise Mertens (WTA 21) heeft zich in Doha geplaatst voor de kwartfinales. Onze landgenote won in twee sets van de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 90): 6-2 en 7-6. Eigenlijk moest Karolina Pliskova haar tegenstreefster worden, maar het nummer vijf van de wereld kampt met een virale infectie en werd in extremis vervangen door haar tweelingzus. In de kwartfinale neemt Mertens het op tegen Kiki Bertens (WTA 8).

How long do you think it will take Elise Mertens to figure out that something isn't quite right? Jer Hetherington(@ Hedginald) link

Kristyna Pliskova kwam als lucky loser uit de kwalificaties en nam dus louter toevallig de plek in van Karolina, die last minute verstek gaf met een virale infectie. Op die manier speelde de 23-jarige Elise Mertens niet tegen de beste serveerster van het circuit die vorige maand nog de halve finales van de Australian Open haalde, wél tegen het nummer 90 van de wereld. En dat was er in de beginfase aan te zien. De Limburgse gunde haar 26-jarige opponente in de eerste set amper twee spelletjes.

.@elise_mertens takes the opening set on Kristyna Pliskova 6-2.#QTO2019 pic.twitter.com/aXelGgC4ek WTA(@ WTA) link

Festival aan breaks

In het tweede bedrijf kwam Mertens moeilijker uit de startblokken, na een snelle break moest ze haar eigen opslagspelletje immers opnieuw inleveren. De partij was meer in evenwicht, maar bij een 3-3-tussenstand schakelde de Belgische opnieuw een versnelling hoger. Alweer kon ze haar break niet vasthouden: Mertens liet een matchpunt liggen, Pliskova profiteerde graag en trok de bordjes weer gelijk. Bij een 5-5-stand dan maar de derde keer de goede keer? Ook niet, alweer liet de Belgische nummer één haar tegenstreefster na een break terugkeren. Een tiebreak zou beslissen over de tweede set, die trok Mertens dan toch naar zich toe. 7-6 (7/3).

De volgende horde wordt de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8). Zij haalde het van de Spaanse Carla Suárez Navarro (WTA 26) in drie sets: 2-6, 6-1 en 6-1. Mertens verloor begin dit jaar van Bertens in Brisbane maar won wel de twee duels daarvoor, in 2017 in New Haven en Hobart.

#TENISxESPN Karolina Pliskova se bajó del Premier 5 de #Doha y su lugar fue ocupado por su melliza Kristyna Pliskova. pic.twitter.com/QtqzIM0cKR ESPN Tenis(@ ESPNtenis) link