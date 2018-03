Elise Mertens bereikt halve finales in dubbelspel in Miami - Ostapenko bij laatste vier in enkelspel Redactie

28 maart 2018

19u54

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Miami (8.648.508 dollar).

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs versloeg ze in de derde ronde het Duits-Amerikaanse duo Anna-Lena Groenefeld/Raquel Atawo. Na 1u24' stond de 6-3, 7-6 (7/5) eindstand op het scorebord. Om door te stoten naar de finale moeten Mertens en Schuurs voorbij de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Die vormen het zesde reekshoofd op het Californische hardcourt.

In het enkeltoernooi ging Mertens, nummer 21 van de wereld, er vorige zondag in de derde ronde (zestiende finales) uit tegen de Britse titelverdedigster Johanna Konta (WTA 14).

Garbine Muguruza beëindigt samenwerking met Conchita Martinez

De Spaanse Conchita Martinez, voormalig nummer twee van de wereld in het vrouwentennis, werkt niet langer als coach van haar landgenote Garbine Muguruza (WTA 3). Dat zei Martinez (45) vandaag in de marge van het WTA-toernooi van Miami.

"Met het toernooi van Miami is er een einde gekomen aan mijn samenwerking met Garbine", zei Martinez. "Ze heeft beslist om terug voltijds met haar trainer te werken." De Fransman Sam Sumyk is de coach van Muguruza, maar Martinez verving hem een eerste keer toen afgelopen zomer zijn vriendin zwanger was. Muguruza won toen Wimbledon.

In februari trad Martinez een tweede keer toe tot de staf van Muguruza. De Spaanse haalde sindsdien de finale in Doha en de halve finales in Dubai, maar met uitschakelingen in de tweede ronde van Indian Wells en in de achtste finales in Miami, liep het de laatste weken minder.

Jelena Ostapenko zit bij laatste vier in Miami

Jelena Ostapenko (WTA 5) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Miami (hard/8.648.508 dollar). De Letse, het zesde reekshoofd, versloeg de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) met 7-6 (7/3) en 7-6 (7/5). De partij op het Californische hardcourt duurde 1 uur en 48 minuten. In de halve finales staat de 20-jarige Ostapenko tegenover de winnares van het Amerikaans onderonsje tussen Venus Williams (WTA 8) en qualifier Danielle Collins (WTA 93). De tweede halve finale gaat tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 186) en de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 12).

Ostapenko is de regerend Roland Garros-kampioene. Op het Miami Open werd ze vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld.