Elise Mertens behoudt twintigste plaats op wereldranglijst

22 september 2020

06u47

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens blijft op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis op de twintigste plaats staan. De Australische Ashleigh Barty is nog altijd de nummer één.

Elise Mertens was afgelopen week aan de slag op het toptoernooi van Rome. Ze ging er in de kwartfinales uit tegen de Tsjechische titelhoudster Karolina Pliskova. Die stootte vervolgens door tot de finale, waarin ze maandag opgaf tegen de Roemeense Simona Halep.

Halep, die haar 22ste titel veroverde, blijft nummer twee in het klassement na de Australische Ashleigh Barty. De Japanse Naomi Osaka, de winnares van de US Open, behoudt de derde stek voor Pliskova. De Oekraïense Elina Svitolina springt over de Amerikaanse Sofia Kenin naar de vijfde plaats en zorgt daarmee voor de enige verandering in de top tien.

De twee andere Belgen in de top 100 moeten allebei inleveren. Alison Van Uytvanck staat 65e (-1), Kirsten Flipkens 79e (-3). Achter hen is er ook verlies voor Greet Minnen (111e, -1), Ysaline Bonaventure (113e, -2) en Yanina Wickmayer (154e, -1).

WTA-ranking:

1.(1) Ashleigh Barty (Aus) 8717 punten

2.(2) Simona Halep (Roe) 7255

3.(3) Naomi Osaka (Jap) 5780

4.(4) Karolina Pliskova (Tsj) 5205

5.(6) Elina Svitolina (Oek) 4740

6.(5) Sofia Kenin (VSt) 4700

7.(7) Bianca Andreescu (Can) 4555

8.(8) Kiki Bertens (Ned) 4335

9.(9) Serena Williams (VSt) 4080

10.(10) Belinda Bencic (Zwi) 4010

11.(11) Petra Kvitova (Tsj) 3736

12.(12) Aryna Sabalenka (WRu) 3615

13.(13) Johanna Konta (GBr) 3152

14.(14) Victoria Azarenka (WRu) 3122

15.(17) Garbine Muguruza (Spa) 3016

16.(15) Madison Keys (VSt) 2962

17.(16) Petra Martic (Kro) 2850

18.(18) Elena Rybakina (Kaz) 2546

19.(19) Marketa Vondrousova (Tsj) 2538

++ 20.(20) Elise Mertens (BEL) 2490

...

65.(64) Alison Van Uytvanck 1035

79.(76) Kirsten Flipkens 878

111.(110) Greet Minnen 636

113.(111) Ysaline Bonaventure 632

154.(153) Yanina Wickmayer 435

228.(229) Marie Benoit 276

261.(290) Maryna Zanevska 235

273.(270) Lara Salden 224

418.(423) Magali Kempen 108

461.(473) Kimberley Zimmermann 90

812.(807) Eliessa Vanlangendonck 25

870.(867) Helene Scholsen 21

901.(898) Chelsea Vanhoutte 19

914.(910) Victoria Kalaitzis 18

1016.(1015) Kim Clijsters 12

1084.(1083) Clara Vlasselaer 10

1100.(1098) Eline Audenaert 10

1181.(1178) Justine Pysson 7

1199.(1254) Vicky Van De Peer 6

1280.(1277) Luna Meers 4

