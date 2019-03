Elise Mertens behoudt 16de plaats op amper gewijzigde WTA-ranking, Federer wordt opnieuw vierde YP

04 maart 2019

10u24

Bron: Belga 0 Tennis Er vallen weinig verschuivingen te noteren in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis. Vlak voor de start van het prestigieuze toernooi van Indian Wells blijft de Japanse Naomi Osaka nummer 1 voor de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Petra Kvitova. Elise Mertens behoudt de zestiende plek in de ongewijzigde top twintig.

De Chinese Yafan Wang won vorige week in Acapulco het enige WTA-toernooi dat op de kalender stond. Zij ziet haar eindzege in Mexico vertaald in zestien plaatsen winst. Wang belandt op de 49e plaats. De Amerikaanse Sofia Kenin, verliezend finaliste, stijgt twee posities naar nummer 33.

De Zwitserse Viktorija Golubic, die het 125K (Challenger) in Indian Wells won, komt de top honderd binnen op plaats 82 (+21).

Alison Van Uytvanck blijft 51e, vijf plaatsen hoger dan Kirsten Flipkens (-1). Yanina Wickmayer, die in de tweede ronde van Indian Wells verloor, zakt zes plaatsen naar nummer 133. Ysaline Bonaventure, als qualifier in de eerste ronde van de hoofdtabel gewipt, is 144e (+2).

Roger Federer wordt ‘s werelds nummer vier na honderdste toernooizege

Roger Federer stijgt van de zevende naar de vierde plaats op de ATP-ranking. De Zwitserse tennislegende won zaterdag voor de achtste keer de titel in Dubai en behaalde zo zijn honderdste ATP-titel. Federer moet alleen de Serviër Novak Djokovic, die eerste blijft, de Spanjaard Rafael Nadal en de Duitser Alexander Zverev voor zich dulden.

De Griek Stefanos Tsitsipas, verliezend finalist in Dubai, komt op zijn twintigste voor het eerst de top tien binnen. Hij wipt over de Kroaat Marin Cilic (11e, -1).

Nick Kyrgios wint door zijn toernooizege in Acapulco 39 plaatsen. Het Australische enfant terrible, die in de finale Zverev versloeg, belandt op de 33e plaats. Daarmee staat hij een positie hoger dan de Argentijn Guido Pella, die in Sao Paulo zijn eerste ATP-toernooi won (34e, +14).

David Goffin kwam vorige week niet in actie. Hij behoudt zijn 21e plaats. De vier volgende Belgen op de ranking boeken allen winst. Ruben Bemelmans is 145e (+3), Arthur De Greef 183e (+5), Kimmer Coppejans 196e (+2) en Steve Darcis 250e (+33).