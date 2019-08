Elise Mertens begint met nederlaag aan hardcourtseizoen AB

Elise Mertens (WTA 20) heeft haar hardcourtseizoen donderdag geopend met een nederlaag tegen de Amerikaanse kwalificatiespeelster Kristie Ahn (WTA 178) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San Jose. De 23-jarige Mertens verloor in twee sets van haar vier jaar oudere opponente: 6-3 en 6-3 na 1 uur en 35 minuten. Als derde reekshoofd was Mertens vrij in de eerste ronde. Het was het vierde duel tussen Mertens en Ahn. De stand is nu 2-2. Mertens was de enige Belgische op de tabel van het Silicon Valley Classic. Vorig jaar haalde ze er de halve finales.