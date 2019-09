Elise Mertens arriveert daags na US Open-triomf op Schiphol: “Een grandslam winnen doe je niet elke dag” Redactie

10u39 0 Tennis Elise Mertens won gisteren de finale van het vrouwendubbelspel op de US Open en boekte zo haar eerste grandslamzege. Vandaag landde de Hamontse op Schiphol. “Zo’n grandslam winnen, is iets heel speciaals. Dat doe je niet elke dag", klonk het in Nederland.

“De dubbelfinale tegen Victoria Azarenka en Ashleigh Barty kon twee kanten uit, maar wij trokken finaal aan het langste eind. Of dit de mooiste overwinning uit mijn carrière is? Moeilijk te zeggen, want het dubbelspel is iets anders dan het enkelspel.”

“Uiteindelijk heb ik ook een heel goed enkeltoernooi gespeeld (ze schopte het tot de kwartfinales in New York, red.). Ik verloor tegen Bianca Andreescu, de latere winnares. En waar mijn trofee is? Die wordt nog opgestuurd”, lachte Mertens.