Elise Mertens: "Ambitie op Roland Garros is derde ronde… en beter" Filip Dewulf

23 mei 2018

16u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Vier dagen voor de start van Roland Garros toont Elise Mertens zich klaar om ook op een grandslamtoernooi van zich te doen spreken. "Roland Garros voelt aan als thuis spelen", zei de Hamontse op de Kim Clijsters Academy.

Elise Mertens is bezig aan een straf seizoen: een halve finale op de Australian Open en drie WTA-titels (Hobart, Lugano en Rabat) op het palmares zorgden ervoor dat de 22-jarige Limburgse als zestiende reekshoofd op de tabel van het tweede grandslamtoernooi van het jaar zal verschijnen. Omdat ze de voorbije weken toonde op gravel goed uit de voeten te kunnen, vorig jaar al de derde ronde haalde aan de Porte d’Auteuil (verlies tegen Venus Williams) en volledig hersteld is van de bacteriële infectie die haar in Madrid nog parten speelde, lijkt alle hoop gewettigd op een nieuwe prima prestatie van het Belgische speerpunt. "Het gravelseizoen is heel goed gestart voor mij", zei Mertens. "Daarna kwam er die infectie, maar dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk, dat ik in Rome niet kon meedoen. Daardoor kon ik twee weken relax thuis zijn en goed trainen."

Met haar resultaten is ook de status van Mertens veranderd. "Door die halve finale in Australië en de drie WTA-zeges word ik inderdaad wat anders bekeken door de tegenstreefsters. Zo'n Simona Halep bijvoorbeeld in Madrid, ik had echt het gevoel dat die nu met een idee over hoe ze tegen mij moest spelen op de baan kwam. Vroeger was dat niet zo. Maar voor mijzelf verandert er niet zo heel veel. Ik blijf Elise, ik blijf hard werken en neem het match per match." De verwachtingen van de Belgische supporters zijn natuurlijk even crescendo gegaan als haar resultaten. "Roland Garros is voor mij zoals thuis spelen", aldus Mertens. "Alle Belgen komen naar Parijs. Mentaal is dat goed, want iedereen staat achter me. Misschien zorgt het voor wat meer druk, maar dat hangt ook van jezelf af. Als je wat te veel gaat rondkijken of op sociale media alles gaat volgen, dan kan je jezelf wel wat gek maken. Ik denk echter dat ik in mijn bubbel kan blijven en dan zal het wel lukken. Al zal er wel wat spanning zijn."

De Belgische tennisgemeenschap kijkt alleszins met spanning uit naar Mertens in Parijs. Met wat voor ambities trekt zij naar Roland Garros? "Ik wil winnen, hè", lachte ze. "Nee, als reekshoofd zit ik nu wel in een andere situatie. Maar goed, de ranking wil niet zoveel zeggen. Normaal ga ik geen topspeelsters tegenkomen in de eerste rondes, maar het is mijn ambitie om de derde ronde te halen… en beter." Het zou zomaar kunnen dat ze in de eerste ronde tegen Serena Williams uitkomt. Hoe zou ze zich daarbij voelen? "Dat ligt eraan hoe ze speelt", grinnikte Mertens. "Maar zij is bezig aan een comeback en ik voel me goed, dus alles zou mogelijk zijn. Ik zou er alleszins in geloven."