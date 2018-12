Einde van woelige tijden: Grosjean is nieuwe kapitein van Frans Davis Cupteam GVS

17 december 2018

14u31

Bron: Belga 0 Tennis De Franse oud-tennisser Sébastien Grosjean is zopas aangesteld als nieuwe teamkapitein van Frankrijk voor de Davis Cup. Dat maakte de Franse Tennisfederatie (FFT) bekend. De aanstelling van de 40-jarige Grosjean als nieuwe teamkapitein maakt een einde aan een woelige periode binnen de Franse tenniswereld.

Na de 3-1-nederlaag tegen Kroatië in de finale van de Davis Cup, kwam er een einde aan het derde mandaat van Yannick Noah als teamkapitein van de Franse tennissers. Normaal had ex-tennisster en voormalig nummer één van de wereld, Amélie Mauresmo, Noah moeten opvolgen aan het roer van het Franse mannentennis, als vrouw een primeur.

Mauresmo besliste echter op 6 december om coach te worden van het Franse tennistalent Lucas Pouille, en zo de baan als teamkapitein af te wijzen. "Het was niet meer waarvoor ik getekend had", verdedigde Mauresmo zich. 'Momo' verwijst hiermee naar de hervormingsplannen van de Davis Cup door de Internationale Tennisfederatie (ITF). Op het moment van haar aanstelling als teamkapitein eind juni, waren deze hervormingsplannen nog niet doorgevoerd.

De ITF heeft immers beslist om de organisatie van de Davis Cup toe te vertrouwen aan het Kosmos-investeringsfonds, beheerd door Barcelona-verdediger Gerard Piqué. In het nieuwe format zullen veel meer teamwedstrijden plaatsvinden, wat de kalender weinig ademruimte geeft.

Door de beslissing van Mauresmo moest de FFT in allerijl op zoek naar een nieuwe kandidaat. Deze hebben ze nu gevonden in Sébastien Grosjean, voormalig nummer vier van de wereld. Grosjean zal alvast de Franse tennissers op de Olympische Spelen 2020 in Tokio leiden.