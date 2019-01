Einde van Darcis’ sprookje: ‘Shark’ sneuvelt in halve finale in Pune tegen Kroatisch opslagkanon Karlovic TLB

04 januari 2019

16u35 0 Tennis Steve Darcis heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi in het Indiase Pune (hard/527.880 dollar). Darcis verloor in de halve finales van de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 100) in drie sets: 7-6 (7/3), 4-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 56 minuten. In de finale wacht voor de Kroaat de winnaar van het duel tussen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6), het eerste reekshoofd, en de Fransman Gilles Simon (ATP 30), het derde reekshoofd.

De 34-jarige Luikenaar vierde in Pune zijn rentree nadat hij ruim een jaar out was door een aanslepende elleboogblessure. Met zijn stek in de halve finales zorgde hij voor een primeur op de ATP Tour. Darcis was de eerste speler die in het circuit, in 1990 opgericht, de halve finales van een toernooi bereikte zonder dat hij een ranking had. Omdat ‘Shark’ door zijn blessure een jaar geen officiële wedstrijd speelde, werd zijn naam immers uit de ATP-ranking geschrapt.

Darcis ging in een ver verleden al met twee ATP-titels aan de haal. In 2007 was hij de beste in Amersfoort, het jaar nadien won hij in Memphis. In 2008 behaalde hij in Amersfoort zijn enige andere finaleplaats, maar toen kon de Belg de eindstrijd niet winnen.