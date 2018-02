Einde blessurelast Djokovic in zicht: "Ben op de goede weg" Redactie

03 februari 2018

09u43

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic (ATP 13) heeft zich in een Zwitsers ziekenhuis laten opereren aan de rechterelleboog. Dat heeft de 30-jarige Serviër vandaag bekendgemaakt.

Djokovic is al een hele poos op de sukkel met zijn rechterelleboog, maar ging niet eerder onder het mes. Afgelopen maand vierde hij zijn comeback op de Australian Open, nadat hij sinds Wimbledon aan de kant stond. De Serviër, die zichtbaar nog last ondervond aan zijn elleboog, sneuvelde in Melbourne in de achtste finales tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon.



"Ik ben met mijn ploeg overeengekomen om na het toernooi in Australië een kleine medische ingreep aan mijn elleboog te ondergaan", liet Djokovic in een mededeling weten. "Het ziet ernaar uit dat ik op de goede weg ben om volledig te herstellen."