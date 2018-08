Ein-de-lijk: Novak Djokovic pakt titel in Cincinnati en maakt indrukwekkende reeks compleet LPB

20 augustus 2018

06u31

Bron: anp 0 Tennis Novak Djokovic heeft in zijn zesde poging eindelijk de toernooizege in Cincinnati veroverd. De Serviër pakte de enige nog ontbrekende masterstitel op zijn erelijst door Roger Federer in twee sets te verslaan: 6-4, 6-4. Djokovic is de eerste speler die de serie van negen masterstoernooien allemaal heeft gewonnen.

In de vijf voorgaande finales moest Djokovic drie keer buigen voor Federer, maar in deze finale was hij scherper dan de Zwitser. Djokovic had in de eerste set aan één break genoeg. Bovendien kwam hij op zijn eigen service niet in de problemen. Federer begon de tweede set nog wel met een break, maar hij zag zijn opponent door veel missers terugkomen en zelfs een break voorsprong nemen. Op 5-4 mocht Djokovic zelf serveren voor de winst en zijn 70ste toernooititel.

De voormalige nummer één van de wereld is weer helemaal terug aan de top na lang blessureleed. Op het Amerikaanse hardcourt schakelde hij titelverdediger Grigor Dimitrov uit en versloeg daarna ook de Kroaat Marin Cilic, die het toernooi in 2016 won. "De laatste tijd was mijn carrière een soort achtbaan", aldus Djokovic na afloop. "Daarom voelt het een beetje onwezenlijk om hier nu als winnaar te staan."

Djokovic won het toernooi van Indian Wells vijf keer en dat van Miami zes keer. In Monte Carlo en Madrid was hij twee keer de beste, in Rome vier keer. De Serviër won vier keer in Montreal/Toronto en Parijs en drie keer in Shanghai. Met de zege in Cincinnati is de indrukwekkende reeks compleet.