Eerste grote fans van Clijsters duiken op in Monterrey: “Ze is een legende. Haar comeback mochten we niet missen” Bart Fieremans in Mexico

03 maart 2020

23u03 0

Kim Clijsters komt binnen een drietal uur in actie in Monterrey. De fans van de Limburgse leven al toe naar haar match tegen de Brtise Johanna Konta, zo zag onze journalist Bart Fieremans in Mexico. Hij sprak in Monterrey met Gaby, Ismael en Michal, drie grote fans van Clijsters. “Clijsters inspireert. We moesten gewoon naar hier komen om haar opnieuw aan het werk te zien”, klinkt het onder meer. Bekijk het volledige interview in bovenstaand video.