Eerste editie Davis Cup Finals gaat maandag van start: “Willen de kwartfinales bereiken”

17 november 2019

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Davis Cup De eerste editie van de hervormde Davis Cup maakt zich op voor de finaleweek, die maandag in Madrid van start gaat. Achttien landen strijden er om de eindzege. België, finalist in 2015 en 2017, neemt het in groep D op tegen Australië en Colombia. Kapitein Johan Van Herck en David Goffin blikken vooruit.

Sportief worden de ontmoetingen op de Davis Cup ingekort tot drie wedstrijden: twee enkelpartijen en één dubbelpartij. Je hoeft ook geen drie sets meer te winnen, maar twee. En omdat het toernooi op één plaats wordt gespeeld, valt het thuisvoordeel helemaal weg.

“Onze ambitie blijft ondanks het nieuwe format hetzelfde: we willen ons kwalificeren voor de kwartfinale. Daar hebben we de kwaliteiten voor”, klonk het bij Johan Van Herck. “We hebben een sterk, uitgebalanceerd team. Het zal intensiever zijn, ‘t wordt alles geven van de eerste tot de laatste bal. En bij Colombia (de eerste tegenstander van de Belgen, red.) staat de Davis Cup hoog aangeschreven. Het wordt een moeilijke ontmoeting, al zijn we wel favoriet.”

“We zullen inderdaad meteen klaar moeten zijn”, vertelde David Goffin. “We zullen zien hoe het verloopt. Maar ik hoop dat de ambiance er is en dat we ons beste tennis naar boven kunnen halen. In onze groep is alles mogelijk. Op papier zijn we beter dan Colombia, maar op de Davis Cup zijn er veel verrassingen. Ik weet dat ze het beste dubbelduo hebben, de nummer één van de wereld.”

Mister Davis Cup Steve Darcis komt voor het laatst in actie in de competitie waarin hij heel wat memorabele momenten beleefde. De 35-jarige Belg (ATP 155), die in januari na de Australian Open een punt zet achter zijn carrière, werd samen met David Goffin (ATP 11), Kimmer Coppejans (ATP 158) en dubbelspecialisten Joran Vliegen (ATP 39) en Sander Gille (ATP 47) opgenomen in de selectie van Johan Van Herck. De Luikenaar, die begin november de finale bereikte op het Challengertoernooi in Eckental, maakt zijn rentree in de Davis Cup na zijn pijnlijke nederlaag in de vijfde en beslissende wedstrijd van de finale tegen Frankrijk in 2017. Darcis ging toen kansloos onderuit tegen Lucas Pouille.

Maandag zijn de Belgen favoriet in hun eerste wedstrijd tegen Colombia, dat vooral rekent op dubbelduo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, de nummers één van de wereld. In het enkelspel heeft Colombia geen enkele speler in de top 100. Woensdag nemen de Belgen het op tegen Australië, dat Alex de Minaur (ATP 18), Nick Kyrgios (ATP 30), John Millman (ATP 48), Jordan Thompson (ATP 64) en dubbelspecialist John Peers (ATP 26 in dubbel) in stelling brengt.

De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase met acht landen. Zowel in 2017 (in Rijsel tegen Frankrijk) als 2015 (in Gent tegen Groot-Brittannië) haalde België de finale van de Davis Cup. Daarin trok het team van Van Herck telkens aan het kortste eind. Vorig jaar bleken de Verenigde Staten in de kwartfinale te sterk.

De Belgen kwalificeerden zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup door begin februari (met Coppejans, De Greef, Vliegen en Gillé) met 1-3 te winnen in Brazilië.

Spanje lijkt voor eigen publiek de topfavoriet. Naast Roberto Bautista Agut (ATP 9) zal ook Rafael Nadal (ATP 1) aantreden voor de Spanjaarden, al sukkelt laatstgenoemde met de buikspieren. In groep B ontmoet Spanje het Rusland van Daniil Medvedev (ATP 4) en Karen Khachanov (ATP 17). Ook Kroatië, met Borna Coric (ATP 28) maar zonder Marin Cilic (ATP 39), is in die poule ondergebracht.

In groep A valt Frankrijk op, met drie spelers uit de top 30 (Gaël Monfils (ATP 10), Benoit Paire (ATP 24), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 29)) en de dubbeltoppers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Les Bleus moeten opboksen tegen het Servië van Novak Djokovic (ATP 2).

Canada, Italië en de VS bekampen elkaar in de sterk bezette groep F. Milos Raonic (ATP 31) liet verstek gaan, maar het Canadese team heeft met Denis Shapovalov (ATP 15) en Felix Auger-Aliassime (ATP 21) heel wat jong geweld in de rangen. Matteo Berrettini (ATP 8) en Fabio Fognini (ATP 12) verdedigen de Italiaanse eer. De Amerikanen, goed voor 32 Davis Cup-titels, kunnen rekenen op opslagkanonnen Taylor Fritz (ATP 32), Reilly Opelka (ATP 33) en Sam Querrey (ATP 44), altijd te vrezen op hardcourt.