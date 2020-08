Eerste coronageval in U.S.Open-bubbel is al een feit, ondertussen arriveert Clijsters in New York Filip Dewulf/NVE

19 augustus 2020

07u30 0 Tennis Er werd nog geen wedstrijd gespeeld, maar toch is het eerste coronageval in de U.S.Open-bubbel al een feit. Meer dan 1.000 spelers, begeleiders en officials leven de komende dagen en weken in New York samen in en rondom de tennissite, in aanloop naar de Grand Slam. Eerst staat in New York de Western & Southern Open nog op de planning. Ook Kim Clijsters is alvast gearriveerd.

Over twee dagen begint in New York de Western & Southern Open, het tornooi van Cincinnati dat dienst doet als aanloop naar de U.S.Open. Een bubbel van ruim 1.000 spelers, begeleiders en officials werd daarom in en rond het National Tennis Center in Queens gecreëerd waarbij de tennissers enkel kunnen bewegen tussen de site en de twee officiële hotels in Long Island.

De topreekshoofden kunnen op de U.S.Open beschikken over één van de skyboxen in het Arthur Ashe Stadium, normaal voorzien voor de VIP’s en bekende New Yorkers, maar in deze corona-editie gebruikt als kleedkamer met een upgrade. Daarenboven werden er in de hotels ook ruimtes voorzien met games, golfsimulators, pingpongtafels - David Goffin en Germain Gigounon speelden van de week al een partijtje - en met zelfs foodtrucks voor de deur.

“Wij noemen dit het Manhattan-project”, aldus tornooidirectrice Stacey Allaster. “De spelers kunnen niet naar Manhattan maar wij brengen het naar hen.” Alles dus om de bubbel zo strak mogelijk aan te spannen, uiteindelijk zullen sommige spelers deze vier weken lang niet verlaten.

Wel, de eerste officiële bal is nog niet geslagen of er is al een coronageval. Geen speler, maar iemand uit de entourage testte positief zonder symptomen. Hij of zij moet nu tien dagen in isolatie. Het is het eerste geval in 1400 testen die sinds 13 augustus zijn afgenomen. Ook alle Belgen - naast Goffin zijn dat Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure en Kim Clijsters - ondergingen die procedure. In New York houdt men zijn hart vast dat het hier bij blijft.

Clijsters aanwezig

Kim Clijsters is alvast aangekomen in New York voor het tornooi. De Belgische stuurde vannacht een tweet de wereld in vanuit het stadion. “Wat een zicht! Mijn team en ik zijn enthousiast om hier te zijn. Bedankt aan de United States Tennis Association en Cincinnati Tennis voor hun harde werk en om ons veilig te houden.” Via een wildcard mag Clijsters binnenkort deelnemen aan de U.S.Open - het tornooi dat ze al drie keer won -, heel wat andere toppers haakten reeds af.

What a view ! My team and I are excited to be here 🗽Thanks to the @usta & @cincytennis for all their hard work and keeping us safe! #fortheloveofthegame pic.twitter.com/9J9wGh2ZA5 Kim Clijsters(@ Clijsterskim) link