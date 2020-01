Eén van de “negentien” rituelen van Rafael Nadal verklaard Filip Dewulf

18 januari 2020

11u00 0 Tennis Obsessief-compulsief gedrag lijkt het, hoe Rafael Nadal telkens weer tijdens een kantwissel zijn drankbusjes rangeert. Op de millimeter precies moeten ze staan alvorens de Spanjaard zich weer op de baan begeeft. Waarom doet hij zoiets?

Het is al jaren een vreemd beeld, de van energie overlopende en in het zweet badende Rafael Nadal die tijdens de kantwissel toch telkens weer opnieuw de tijd neemt om zijn drankflesjes op precies dezelfde afstand van elkaar en de bank te positioneren. Als het kon toverde hij een meetlat uit zijn broekzak om zeker geen fouten te maken. Het is één van de vele (negentien, volgens de ‘kenners’) rituelen die de ondertussen 33-jarige Mallorcaan meebrengt op de baan om zijn focus te bewaren. In 2014 probeerde de irritante Luaks Rososl Nadal trouwens al eens uit zijn tent te lokken door de waterflesjes van ‘Rafa’ op Wimbledon ‘per ongeluk’ omver te stoten. Heiligschennis en uiteindelijk ook zonder succes, buiten dat de Tsjech de banbliksems van het kamp Nadal over zich afriep. Maar waarom precies moeten die flesjes keer op keer op exact dezelfde plek gepositioneerd worden? “Als ik niet met die flesjes zou bezig zijn, terwijl ik op de bank zit, zou ik aan andere dingen kunnen denken”, zei Nadal in het CBS-programma ’60 Minutes’. “Als ik altijd hetzelfde doe, betekent dat dat ik gefocust en alert ben en alleen maar aan mijn tennis denk.”

Onderbroekengepulk

Het is maar één van de vele rituelen die Nadal gebruikt om geconcentreerd te blijven. Met zijn tics laveert hij tussen bijgelovige gekte en een doorgedreven, mentale houvast. Het onderbroekengepulk is mogelijk zijn meest befaamde ingreep maar hij legt ook het haar achter zijn oren en tikt zijn neus aan alvorens te serveren, spurt na de toss telkenmale naar de baseline, doet zijn trainingsvest al springend uit, wacht aan het net meestal om zijn tegenstander door te laten en stapt alleen maar met zijn rechtervoet over een lijn. Zijn bekendste ritueel is misschien nog wel dat hij steevast in de trofee bijt, eenmaal dat hij de titel op zijn naam geschreven heeft. De nummer een van de wereld gaat vanaf maandag trouwens op zoek naar een tweede Australian Open-triomf – hij won in 2009 – en begint eraan met een wedstrijd tegen de Boliviaan Hugo Delien (ATP 72). Vorig jaar haalde Nadal de finale in Melbourne.