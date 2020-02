Een van de meest gehate tennissers ooit schopt weer tegen de schenen: “Agassi werd vier keer betrapt op doping” GVS

18 februari 2020

17u42

Bron: Latercera 0 Tennis Marcelo Rios, de Chileens ex-tennisser die in 1998 enkele weken op nummer één stond, heeft stevig uitgehaald naar de ATP - de overkoepelende organisatie van het herentennis. Vooral over de doofpotoperatie rond achtvoudig grandslamwinnaar Andre Agassi is hij niet te spreken. “Vier keer werd Agassi betrapt, maar evenveel keer kwam er gewoon geen gevolg. De ATP is het meest shitty ding dat er bestaat.”

Marcelo Rios is voor de echte tennisfan geen onbekende. In zijn tien jaar durende carrière pronkte de inmiddels 44-jarige Chileen in 1998 zes weken op nummer één op de ATP-ranking. Daardoor is hij een van de vijf spelers die er tot nu toe in slaagde om zowel bij de junioren als bij de eliten op die eerste plek te prijken. Ivan Lendl (1978/1983), Stefan Edberg (1983/1990), Andy Roddick (2000/2003) en Roger Federer (1998/2004) deden dat eerder. Een grandslam wist Rios echter nooit te winnen.

Maar Rios was en is ook een man van de controverse. Niet voor niets won hij tijdens zijn spelerscarrière vijfmaal de Prix Citron, een prijs van de Franse pers voor de meest onaangename tennisspeler. Omdat hij zijn tegenstander op het court belachelijk durfde maken. Omdat hij journalisten soms de huid vol schold. En omdat hij vrouwelijke collega’s in de billen kneep. “Een supergetalenteerde je-m’en-foutist”, en volgens sommigen daarom een van de meest gehate tennissers ooit.

Agassi werd vier keer op doping betrapt, maar er kwam nooit een gevolg. Hij was te belangrijk voor het tennis Marcelo Rios

En vandaag heeft hij die naam opnieuw waargemaakt. In een interview met Chileense media moet de ATP, de overkoepelende organisatie van het herentennis, er stevig aan geloven. Vooral de doofpotoperatie rond het dopingverhaal van Andre Agassi zint hem niet. De achtvoudige grandslamwinnaar gaf tien jaar geleden in zijn autobiografie toe dat hij in 1997 drugs had gebruikt maar de ATP via een samenraapsel aan leugens en waarheid zo ver kreeg om het dossier te klasseren.

“Maar Agassi is liefst vier keer betrapt”, stelt Rios nu. “En evenveel keer kwam er gewoon geen gevolg. Omdat Agassi te belangrijk was voor het tennis, dat op dat moment aan populariteit verloor. De ATP is het meest shitty ding dat er bestaat. Een ander voorbeeld is de organisatie van de Masters. Keer op keer organiseerden ze dat op hardcourt - een snelle baan. Waarom? Zodat Pete Sampras iedere keer kon winnen. Samen met Sergi Bruguera (tweevoudig Roland Garros-winnaar) vroeg ik of er de mogelijkheid was om de Masters telkens op een andere ondergrond te organiseren. Maar dan zouden wij de boosdoener zijn”, klinkt het bij Rios.

Karlovic

Ook het systeem van de opslagen nam hij op de korrel. Rios was met 1m75 een kleintje in het tennis. Hij is dan ook niet te spreken over het feit dat grote tennissers makkelijk punten kunnen maken op de opslag. Zeker als ze twee keer mogen proberen. “Het is toch absurd dat je twee kansen krijgt om op te slaan? Kan je je inbeelden dat je bij golf twee keer de kans krijgt voor je eerste slag? Iemand die dat heeft uitgevonden, zal sowieso iemand van 2m14 zijn. Iemand die voordeel kon halen uit die service. Kijk naar Karlovic, die is inmiddels 40 jaar oud, maar kan daardoor blijven tennissen. Ik was fysiek helemaal kapot op mijn 26ste.”