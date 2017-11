Een reis door de Belgische tennisgeschiedenis bij de mannen: "Hier zijn geen woorden voor" Mike De Beck

10u14 7 Getty Images Tennis David Goffin staat voor een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. In de halve finales van de Masters komt de Luikenaar vandaag niemand minder dan Roger Federer tegen. Zonder meer nu al een unieke prestatie. Wij diepten de uitzonderlijke straffe stoten in de geschiedenis van het Belgische mannentennis nog even op.

Filip Dewulf: halve finale op Roland Garros in 1997

Op 25-jarige leeftijd zakte Filip Dewulf niet bepaald met grote ambitites af naar Roland Garros. Onze landgenoot liep in de Davis Cup een hardnekkige enkelblessure op en stond dan ook een tijdje aan de kant. Niet meteen de ideale voorbereiding op de Franse Grand Slam, maar hij knokte zich wel meteen voorbij de Italiaan Stefano Pescosolido. De trein was vertrokken, want Dewulf won nu de ene wedstrijd na de andere. Heel het land stond in rep en roer wanneer onze landgenoot in de halve finales op Gustavo Kuerten botste. Ook de Braziliaan verbaasde de tenniswereld door op 20-jarige leeftijd de finale (die hij uiteindelijk won) te bereiken. Dewulf moest met 1-6, 6-3, 1-6, 6-7 het onderspit delven.

Photo News

Xavier Malisse: halve finale Wimbledon in 2002

In 2002 was er een nieuw Belgisch tennissprookje in de maak. Xavier Malisse was de eerste Belgische man die het zo ver kon schoppen op Wimbledon. Op het heilige Londense gras kwam het in de kwartfinale tot een nagelbijter tegen Richard Krajicek. In de beslissende vijfde set werd het zelfs 7-7 waarna de West-Vlaming uiteindelijk aan het langste eind trok. In de halve finale wachtte de Argentijn David Nalbandian onze landgenoot op. De 20-jarige Zuid-Amerikaan sleepte de eerste twee sets in de wacht. Malisse had last van hevige hartkloppingen en riep tot twee keer toe de fysiotherapeut bij zich. Uiteindelijk pakte X-man de twee volgende sets, maar door de invallende duisternis werd de wedstrijd een dag later pas beslist. De beslissende vijfde set ging dan wel naar Nalbandian, Malisse had er wel een uitstekend toernooi opzitten.

EPA

VINCENT KALUT / PHOTO NEWS

EPA

Xavier Malisse en Olivier Rochus: winnaars dubbelspel Roland Garros in 2004

Onverwacht, maar daarom niet minder mooi. Xavier Malisse en Olivier Rochus verbaasden in 2004 in het dubbelspel. De twee Belgen waren geen dubbelspecialisten, maar schopten het wel tot in de finale op het gravel van Roland Garros. Daarin kregen ze het Franse duo Llodra/Santoro voorgeschoteld. In de eerste set gingen Malisse en Rochus al meteen door de opslag van de Fransen en pakten ze de eerste set met 7-5. In set twee waren de rollen omgedraaid, maar knokten onze landgenoten zich terug in de wedstrijd. Na een uur en 45 minuten dwongen ze een eerste matchpunt af. Meteen ook het goede waardoor ze tennisgeschiedenis schreven. "Hier zijn geen woorden voor", vertelde Malisse achteraf met de beker in de handen. "Toen ik als vijfjarige begon met tennissen heb ik hiervan gedroomd."

IMAGEGLOBE

BELGA/AFP

isosport

Belgische mannen: finale van de Davis Cup in 2015

Eind september 2015 brak een nieuw stukje Belgische tennisgeschiedenis aan. Voor het eerst sinds 1904 plaatsten de Belgen zich nog een keer voor de finale van de Davis Cup. In de halve finale kregen onze landgenoten het stugge Argentinië voorgeschoteld. Maar David Goffin en een Steve Darcis die opnieuw boven zichzelf uitsteeg, klaarden de klus. In een tot de nok gevulde Vorst Nationaal pakte Darcis tegen Delbonis uiteindelijk het beslissende punt. In de finale stond Groot-Brittanië met superster Andy Murray te wachten. Een te moeilijke opdracht. In de beslissende partij stonden David Goffin en Andy Murray tegenover elkaar om de finale van de Davis Cup te betwisten. Murray mocht uiteindelijk met de bloemen en de beker aan de haal gaan. Het werd 3-1 voor de Britten.

Getty Images for LTA

Getty Images

Photo News

Belgische mannen: finale van de Davis Cup in 2017

Het leek een alleenstaande stunt, maar de troepen van ploegkapitein Johan Van Herck deden het kunstje in 2017 nog een keer dunnetjes over. In de halve finale van de Davis Cup werd België door Australië wel stevig op de proef gesteld. Onze landgenoten kwamen op een 2-1-achterstand, maar David Goffin en co vochten terug. Goffin haalde het van Nick Kyrgios waarop Steve Darcis het mocht afmaken. 'Mister Davis Cup' deed zijn bijnaam alle eer aan en trok tegen Jordan Thompson aan het langste eind. Paleis 12 stond in vuur en vlam. Nu staat de klas van Van Herck voor een nieuwe finale, dit keer op Franse bodem tegen Frankrijk. In Rijsel zal het Pierre Mauroy-stadion (goed voor 27.000 plaatsen) tussen 24 en 26 november ongetwijfeld afgeladen vol zitten voor het burenduel.

EPA

BELGA

REUTERS