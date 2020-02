Een record in het tennis: Federer en Nadal verzorgen de show voor liefst 52.000 fans GVS

07 februari 2020

22u57 0 Tennis Exact 51.954 toeschouwers hebben in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad de benefietwedstrijd tussen Roger Federer en Rafael Nadal bijgewoond en daarmee werd het de drukst bezochte tenniswedstrijd aller tijden. Federer haalde het daarin in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-3.

Het vorige record werd gevestigd in november vorig jaar in Mexico. Toen kwamen 42.517 mensen samen in Mexico-Stad om de Zwitser de Duitser Alexander Zverev te zien verslaan. Zijn passage op de "Plaza de Toros" in Mexico vond plaats tijdens een lucratief toernooi voor spelers in Latijns-Amerika met wedstrijden in Chili, Argentinië en Ecuador. Op drie staat het duel tussen Kim Clijsters en Serena Williams. Zij lokten op 8 juli 2010 35.681 tennisfans naar het Koning Boudewijnstadion.

Voor deze ontmoeting in het stadion van Kaapstad zullen de opbrengsten gaan naar de stichting die Federer zestien jaar geleden op poten heeft gezet. Die organisatie zet zich in voor onderwijs voor kinderen uit zes Afrikaanse landen: Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Malawi, Zambia en Zimbabwe. Zij zien nu 3,2 miljoen euro op de rekening verschijnen. Het is de zesde "Match in Africa" ten voordele van de stichting, maar het is de eerste keer dat deze in Afrika georganiseerd wordt. De vorige edities werden georganiseerd in Europa of de Verenigde Staten.