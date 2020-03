Een portret(je) van Johanna Konta, de tegenstandster van Kim Clijsters in Monterrey XC

03 maart 2020

06u00 0 Tennis Kim Clijsters neemt het vandaag (vanaf 17u) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Monterrey op tegen Johanna Konta. Een kort portret van de Britse tegenstandster van de Limburgse.

Johanna Konta zag op 17 mei 1991 het levenslicht in het Australische Sydney. Haar Hongaarse ouders, Gábor en Gabriella, kozen er later voor om zich te settelen in Groot-Brittannië. Konta volgde -logischerwijze- en verwierf zo (naast de Australische en Hongaarse) de Britse nationaliteit.

Op 17-jarige leeftijd won Konta in het Bosnische Mostar haar eerste ITF(International Tennis Federation)-toernooi. De start van een mooie carrière. In 2012 was ze voor het eerst te zien op een grandslam, Konta speelde dat jaar Wimbledon (uitgeschakeld in ronde 1) en de US Open (uitgeschakeld in ronde 2).

In 2015 schopte Konta het tot de vierde ronde van de US Open, maar het jaar nadien kwam de grote doorbraak er echt. De Britse haalde de halve finale van de Australian Open, waarna ze in haar geboorteland het onderspit moest delven voor de latere winnares Angelique Kerber.

Ambitie om nummer 1 te worden

Later bereikte Konta nog tweemaal de halve finale van een grandslamtoernooi: in 2017 op Wimbledon en vorig jaar op Roland Garros. Nochtans is gravel niet haar specialiteit. Opvallend: voordien moest ze telkens in de eerste ronde (of in de kwalificaties) inpakken op het Parijse toptoernooi.

Konta heeft drie WTA-titels op haar palmares. Driemaal op hardcourt: Stanford (2016), Sydney (2017) en Miami (2017). Op dat moment werd ze getraind door de Belgische coach Wim Fissette. “Ik denk dat ik nog verder vooruitgang kan boeken en een grandslam kan winnen”, klonk het na die laatste overwinning bij de BBC. “Ik wil de beste speelster ter wereld worden.”

Dat is vooralsnog niet gelukt - in 2017 was ze eventjes het nummer 4 van de wereld. Momenteel staat ze op plek 16 op de WTA-ranking. En voor de duidelijkheid: ook in Monterrey wordt er op hardcourt gespeeld. Clijsters is gewaarschuwd. ‘t Wordt dus andermaal geen eenvoudige opdracht voor de Belgische.