Een 17-jarige krachtpatser met de armen van een bodybuilder tegen een zieke nummer één: exact 16 jaar geleden begon de mooiste tennisrivaliteit ooit

28 maart 2020

15u20 0 Tennis De één had een staart, de ander een T-shirt zonder mouwen, allebei droegen ze een haarband. Roger Federer en Rafael Nadal speelden vandaag 16 jaar geleden hun eerste onderlinge partij. Niet wetend hoe belangrijk en veelomvattend hun titanenstrijd in het tennis zou worden.

Het is eigenlijk één van de minste onderlinge ontmoetingen. In de derde ronde van het masterstoernooi van Miami staan Roger Federer en Rafael Nadal op 28 maart 2004 voor het eerst tegenover elkaar. In een goed uur rekent de pas 17-jarige Nadal in twee keer 6-3 af met de kersverse nummer 1 van de wereld. Federer is ziekjes en wordt afgebluft door de fitte krachtpatser aan de overkant. Toen al had de Spanjaard de biceps van een gewichtheffer. Wie de beelden van toen terugkijkt, ziet sowieso weinig anders aan de piepjonge Nadal. Het gekreun, de forehandspin, de gebalde vuist en sprong in de lucht na een belangrijk punt, het is er allemaal al.

Federer oogt wanhopig. Hij weet er die dag geen raad mee. En lijkt ook te beseffen: die jongen met die lange haren en grote broek, ogenschijnlijk zo van het strand geplukt, is geen eendagsvlieg. Nadal viert het benutte matchpoint uitbundig. Logisch, winnen van het supertalent geeft de bevestiging dat er voor hem ook veel mogelijk is.

Bijna een kwart eeuw later zijn de gecombineerde cijfers van Federer en Nadal duizelingwekkend. Samen wonnen ze 39 grand slams, voerden 10 jaar de wereldranglijst aan en verdienden meer dan 250 miljoen dollar. De teller staat op 40 onderlinge ontmoetingen, liefst 24 keer ging het daarbij om de toernooiwinst. Federer won 16 keer, Nadal 24 keer.

De Zwitser en de Spanjaard hebben een uitstekende relatie. Op de baan is hun rivaliteit een unieke botsing van stijlen. Ze speelden historische partijen, van de Wimbledon-finale in 2008 tot de Australian Open-finale tien jaar later. De Amerikaanse sportzender ESPN zendt vandaag 22 uur lang zes van de beste onderlinge partijen uit, om de mooiste tennisrivaliteit uit de geschiedenis te vieren.