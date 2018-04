Duitsland wint dubbelspel en zet Spanje onder druk in Davis Cup - Kroatië aan de leiding tegen Kazachstan TLB

07 april 2018

19u33

Bron: Belga 0 Tennis Duitsland heeft na het dubbelspel in de kwartfinales van de Davis Cup een 2-1-voorsprong tegen Spanje beet. De Duitsers Jan-Lennard Struff en Tim Puetz versloegen de Spanjaarden Marc Lopez en Feliciano Lopez in een vijfsetter. Na maar liefst vier uur en veertig minuten eindigde de partij op 6-3, 6-4, 3-6, 6-7 (4/7) en 7-5.

Alexander Zverev (ATP 4) bezorgde Duitsland gisteren op het gravel in Valencia de voorsprong met winst tegen David Ferrer (ATP 33). De partij eindigde op 6-4, 6-2 en 6-2. Nadien hing Rafael Nadal de bordjes op gelijke hoogte. De nummer 1 van de wereld klopte Philipp Kohlschreiber (ATP 34) eenvoudig in 6-2, 6-2 en 6-3.

Morgen volgen de twee afsluitende enkelspelen. Eerst de kraker tussen Nadal en Zverev en nadien Ferrer tegen Kohlschreiber. De winnaar van het duel neemt het in de halve finales op tegen Frankrijk of Italië. Frankrijk leidt met 2-1.

Kazachstan treft in de andere kwartfinale Kroatië. Een gedecimeerd België, zonder David Goffin en Steve Darcis, moet in Nashville tegen de Verenigde Staten aan de bak. De VS leidt na twee enkelspelen met 2-0.

Kroatië aan de leiding tegen Kazachstan

Tennis Kroatië heeft na het dubbelspel van gisteren in de kwartfinales van de Davis Cup een 2-1 voorsprong beet tegen Kazachstan. De Kroaten Ivan Dodig en Nikola Mektic rekenden in vier sets af met de Kazachen Timur Khabibulin en Oleksandr Nedovjesov. Na exact drie uur gaf het scorebord 6-7 (2/7), 6-4, 6-4 en 6-2 aan.

Marin Cilic (ATP 3) bezorgde het thuisland vrijdag op het indoorgravel van Varazdin de 1-0 na vlotte winst tegen Dmitry Popko (ATP 258). Die partij eindigde op 6-2, 6-1 en 6-2. Nadien stelde Mikhail Kukushkin (ATP 92) gelijk tegen Borna Coric (ATP 28). Hij versloeg zijn Kroatische opponent in vier sets: 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 en 6-2.

Zondag volgen de twee afsluitende enkelspelen. Eerst Cilic tegen Kukushkin en nadien Coric tegen Popko. De winnaar van het duel treft België of de Verenigde Staten. Een gedecimeerd België, zonder David Goffin en Steve Darcis, werkt dat duel in Nashville af. De VS leidt na twee enkelspelen met 2-0.

In de andere halve finale ontmoet de winnaar van Spanje-Duitsland titelverdediger Frankrijk of Italië.