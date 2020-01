Duitse toptennisser maakt zich zó kwaad op zijn vader dat die in tranen achterblijft YP

06 januari 2020

08u35 0 Tennis Opvallende taferelen, gisteren tijdens het ATP Cup-duel tussen Duitsland en Griekenland in het Australische Brisbane. Daar werd Alexander Zverev na afloop van de verloren eerste set tegen Stefanos Tsitsipas zó kwaad op vader en trainer Alexander Zverev Senior, dat die laatste het zelfs niet droog hield.

Voor Alexander Zverev, nog altijd pas 22 maar wel al het nummer 7 op de wereldranglijst, is 2020 niet bepaald feestelijk van start gegaan. Hij werkt momenteel met Duitsland de ATP Cup af, een nieuw toernooi waaraan 24 landen deelnemen. De wedstrijden worden gespeeld in drie Australische steden: Perth, Brisbane, Sydney. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Maar Boris Becker, de aanvoerder van de Duitse ploeg, zag het toptalent tot dusver vooral al met zichzelf worstelen: de service hapert langs alle kanten en dat heeft nu ook Alexander Zverev Senior geweten.

Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup 🇦🇺 pic.twitter.com/5UABoCDoW8 Stefanos Tsitsipas 🇫🇷(@ TsitsipasFR) link

Na afloop van de eerste set tegen Stefanos Tsitsipas, het 21-jarige nummer zes van de wereldranglijst, werd het de jonge Duitser eventjes allemaal te veel. Toen de 6-1 op het bord stond, ontstond er een heetgebakerde discussie tussen vader en zoon Zverev. “Zwijg! Je maakte me wat wijs, dit soort opslag is helemaal niets voor mij!”, snauwde de tennisser zijn vader naar verluidt toe. Woorden die hard binnenkwamen bij zijn coach, want die hield het zoals op bovenstaande screenshot te zien niet droog. “Ik begrijp er helemaal niks van. Ik slaag er maar niet in mijn service te laten draaien. Wat moet ik doen? Mijn andere slagen vanop de baseline zijn wel goed, alles draait naar behoren. Maar ik raak op mijn opslag gewoon geen bal goed! F*ck me”, zou de jongeling er ook nog achteraan hebben gegooid. Boris Becker kon niet anders dan lijdzaam toekijken.

In de tweede set kon Zverev wel wat meer weerwerk bieden, maar na amper 73 minuten tennissen stond de 6-1 en 6-4-eindstand op het bord. ‘t Werd zo al de tweede nederlaag voor Zverev in het nieuwe jaar, want afgelopen vrijdag beet hij, mede door liefst 14 dubbele fouten, ook tegen thuisspeler Alex de Minaur al in het zand. Met enkele stukgemepte raketten als gevolg. Werk aan de winkel dus voor de Duitser, met de Australian Open in het verschiet. Enige troost voor Zverev: zijn landgenoten kweten zich wél van hun taak, want in het andere enkelspel en het dubbelspel gingen de Grieken nog kopje onder.

Ook België zit nog in het toernooi, maar ons land heeft zichzelf in een lastig parket gemanoeuvreerd door, mede door een nederlaag van David Goffin, te verliezen van Groot-Brittannië. Morgen moet er van Bulgarije gewonnen worden om nog een kans te maken op de kwartfinales.