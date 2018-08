Duitse tennisser geschorst voor gokken op tennismatchen kv

De Duitse tennisser Luca Gelhardt heeft een boete van ruim 6.000 euro en een schorsing van acht maanden gekregen, omdat hij jarenlang en veelvuldig heeft gegokt op tenniswedstrijden.

De integriteitsunit van de tenniswereld (TIU) kwam er achter dat Gelhardt tussen 2012 en 2015 liefst 280 keer via gokwebsites geld had ingezet op de uitslag van een partij, iets wat verboden is voor proftennissers.

De 23-jarige Duitser heeft niet op eigen wedstrijden gegokt, zo bleek uit het onderzoek van de TIU. Gelhardt beleeft vooralsnog een weinig succesvolle carrière. De huidige nummer 1.065 van de wereld wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege en sloeg amper 10.000 dollar (8.700 euro) aan prijzengeld bij elkaar.

De helft van zijn schorsing en boete zijn voorwaardelijk, wat betekent dat Gelhardt vanaf 16 december weer mag tennissen.