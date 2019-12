Dubbelspecialist Leander Paes (46) begint aan laatste seizoen XC

25 december 2019

17u51

Bron: Belga 0 Tennis Dubbelspecialist Leander Paes neemt volgend jaar afscheid van het tennis. Dat maakte de 46-jarige Indiër bekend via de sociale media.

"2020 wordt mijn afscheidsjaar als profspeler. Ik zal nog een beperkt aantal toernooien afwerken. Het wordt een emotioneel jaar en ik kijk ernaar uit om jullie aanmoedigingen nog een laatste keer te horen", schrijft Paes.

De Indiër draait al ruim twee decennia mee op de ATP Tour. Hij won zijn eerste dubbeltitel in 1997 in Chennai. Huidige topspelers als Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Denis Shapovalov waren toen nog niet geboren. Twee jaar later stond hij voor het eerst op nummer 1 in de ranking. Tussen 1997 en 2015 won Paes elk jaar minstens één toernooi. Zijn 54ste en laatste titel dateert van 2015 in Auckland.

De Indiër heeft achttien grandslamtitels op zijn erelijst, acht in het mannen dubbel en tien in het gemengd dubbel. In het enkelspel won hij één ATP-titel (Newport 1998) én olympisch brons in Atlanta ('96).