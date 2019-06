Dubbel succes voor Mertens in Mallorca, Goffin stoot door naar kwartfinales in Halle Redactie

Dubbel succes voor Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich geplaatst voor de kwartfinale op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). De Limburgse was in de tweede ronde te sterk voor de Australische Samantha Stosur (WTA 115). Mertens haalde het met 6-3, 6-3 na 1 uur en 12 minuten. In de kwartfinale speelt onze landgenote tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30). Die laatste wipte in de openingsronde Kirsten Flipkens (WTA 80) met 6-2, 6-3.

“Ik ben heel blij dat ik in de kwartfinales sta”, zei Mertens na haar overwinning. “Het gras is niet de favoriete ondergrond van Stosur, maar ze speelde nog altijd een erg goede match. Ik denk dat de opslag een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker in de tweede set, waarin ik slecht begonnen was. Daar heeft mijn opslag me veel punten opgeleverd. Er waren niet veel momenten dat het langer over en weer ging, maar ik vind dat ik op een goed niveau heb gespeeld. Ze heeft geprobeerd me te ontregelen, zeker met een aantal slice ballen, maar ik heb telkens een oplossing gevonden. Kenin ken ik niet echt. Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Ik ga haar nog goed moeten bestuderen en zien wat haar sterke en zwakke punten zijn. Ik wil me ook goed voorbereiden voor het dubbelspel. Ik ben in elk geval blij dat ik nog voldoende matchen kan spelen met het oog op Wimbledon. Dat zal me goed doen.”

Mertens plaatste zich vandaag ook voor de kwartfinale van het dubbelspel. Samen met de Chinese Zhang Shuai nam ze met 6-1, 7-6 (7/4) de maat van de Roemeensen Irina Bara en Andreea Mitu. Mertens en Zhang vormen het eerste reekshoofd op het gras in Palma De Mallorca. Om een plaats in de halve finale nemen ze het op tegen de Zwitserse Belinda Bencic en de Slovaakse Viktoria Kuzmova. Die schakelden de Duitsers Mona Barthel en Anna-Lena Friedsam met 6-4, 6-4 uit.

Del Potro blesseert zich opnieuw

Juan Martin del Potro (ATP-12) heeft op het grastoernooi van Queen’s opnieuw een knieblessure opgelopen. De door blessures achtervolgde Argentijn gleed in zijn eersterondepartij tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP-25) weg en heeft een opgezwollen rechterknie.

Del Potro won de wedstrijd nog wel, maar trok zich een paar uur later terug uit het toernooi in Londen. De Spanjaard Felicano Lopez (ATP-113) krijgt zo een vrijgeleide naar de kwartfinales.

De 30-jarige Del Potro moest vorig jaar zijn seizoen vroegtijdig beëindigen wegens een breuk in zijn knieschijf. De afgelopen jaren stond hij ook meerdere keren langs de kant wegens polsklachten.

Of Wimbledon in gevaar is voor de nummer twaalf van de wereld, is nog niet duidelijk. Vorig jaar haalde Del Potro de kwartfinales op Wimbledon. Daarna haalde hij de eindstrijd op het US Open.

Goffin stoot door naar kwartfinales in Halle

David Goffin (ATP 33) staat in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). Hij versloeg in de tweede ronde de Moldaviër Radu Albot (ATP 41). Goffin haalde het met 4-6, 6-4 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten tennis.

Het was de derde ontmoeting tussen de beide spelers. Goffin had ook de twee vorige duels gewonnen, in 2017 in Gstaad (op gravel) en Sofia (op hardcourt). In de kwartfinales speelt de 28-jarige Luikenaar tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 76) of het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 5).

Goffin is ook nog actief in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert neemt hij het in de kwartfinales op tegen de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo, het eerste reekshoofd, of de Nederlanders Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop.

Alison Van Uytvanck strandt in tweede ronde op Mallorca

Alison Van Uytvanck (WTA 57) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). De Grimbergse verloor in de tweede ronde van de Chinese Yafan Wang (WTA 58). Het werd 7-6 (7/3) en 6-3 na 1 uur en 44 minuten. Om door te stoten naar de halve finales, moet Wang voorbij de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 47) of het Letse tweede reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 12).