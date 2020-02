Dubai is al de 47ste tennislocatie in de WTA-carrière van Kim Clijsters BF

13 februari 2020

Met haar ‘Kimback’ herstart Clijsters ook haar leven als wereldreizigster. Dubai is de 47ste tennislocatie en de Verenigde Arabische Emiraten het 19de land waar Clijsters in haar profcarrière op het WTA-circuit een toernooi zal spelen. In haar vorige tennisleven speelde ze het gros van haar toernooien in de VS, Europa en Australië. Maar de tenniskalender in het vrouwencircuit is sindsdien danig veranderd, met zeker in het najaar een verschuiving naar het Aziatische continent met meerdere WTA-toernoeien in China, Japan en Zuid-Korea. Clijsters speelde nog nooit eerder een toernooi in Afrika, al biedt het WTA-toernooi van Rabat in Marokko eind april ook een kans om dat continent aan te doen.

Waar heeft Kim Clijsters als prof op WTA-circuit (inclusief fed Cup) eerder gespeeld?

EUROPA

13 LANDEN (27 STEDEN)

België (Knokke, Brussel, Antwerpen, Charleroi, Bree, Hasselt, Oostende, Luik)

Nederland (Rosmalen)

Luxemburg (Luxemburg (Kockelscheuer))

Engeland (Wimbledon, Eastbourne)

Duitsland (Leipzig, Filderstadt, Hannover, Hamburg, München, Berlijn)

Frankrijk (Parijs)

Spanje (Madrid, Marbella)

Italië (Rome)

Polen (Warschau)

Slovakije (Bratislava)

Zwitserland (Zürich)

Kroatië (Bol)

Rusland (Moskou)

AMERIKA

2 LANDEN (13 STEDEN)

VS (New York, Philadelphia, Las Vegas, New Haven, San Diego, Stanford, Miami, Indian Wells, Los Angeles, Scottsdale, Cincinnati)

Canada (Toronto, Montreal)

AZIE

2 LANDEN (2 STEDEN)

Qatar (Doha)

Japan (Tokio)

AUSTRALIE

1 LAND (4 STEDEN)

Australië (Melbourne, Sydney, Hobart, Brisbane)