Driekwart van Fed Cup-team wilde niet verder met Monami, Van Herck is gedroomde opvolger FDW

19 maart 2018

12u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Dominique Monami (44) werd afgelopen weekend, en na amper drie wedstrijden, ontslagen als kapitein van het Fed Cupteam. Ondanks de goede resultaten bleek de wisselwerking tussen haar en de ploeg niet meer optimaal. Ivo Van Aken zal eenmalig de ploeg leiden in het barrageduel met Italië.

Sinds 28 september 2016, toen ze overnam van Ann Devries, stond Dominique Monami aan het hoofd van het Belgische damesteam. Ook al werd haar aanstelling toen niet door iedereen op gejuich onthaald, toch boekte de voormalige topspeelster schitterende resultaten. Met zeges in Roemenië en Rusland - de ontbolstering van Elise Mertens in een vijandige omgeving was daarbij frappant - loodste ze ons land voor het eerst in vijf jaar terug naar Wereldgroep I. Daarin gingen Kirsten Flipkens en co eerder dit jaar wel onderuit tegen Frankrijk, maar dat was vooral door toedoen van een ontketende Kristina Mladenovic en een nederlaag in het beslissende dubbelspel.

Wel was toen al te zien dat er wat ruis zat op de relatie tussen Monami en de speelsters. Tijdens de kantwissels in deze kwartfinale was er op de bank amper communicatie. De stress en de emoties hadden duidelijk een impact op de hele ploeg. "De wisselwerking tussen de speelsters en de kapitein bleek niet meer optimaal", heette het in de officiële berichtgeving van de federatie. Blijkbaar hebben die speelsters nu aan de alarmbel getrokken - volgens onze info wilde de helft tot driekwart van de ploeg niet verder met Monami - net voor het (redelijk) belangrijke duel met Italië (21 en 22 april) in Genua. Ivo Van Aken, technisch directeur van Tennis Vlaanderen en in een vorig leven al eens kapitein - in 2001 won hij met Justine Henin en Kim Clijsters zelfs de titel in Madrid - zal eenmalig inspringen.

"Winst is noodzakelijk om ook in 2019 tot de Wereldgroep (top 8) te blijven behoren", aldus de berichtgeving van de Belgische tennisbond. "De korte aanstelling van Ivo Van Aken geeft de federatie de mogelijkheid om na deze ontmoeting op zoek te gaan naar een nieuwe kapitein en daarbij de nodige afstemmingen met alle betrokkenen te organiseren. De staf blijft ongewijzigd (Laurence Courtois blijft assistent-coach, red.)."

Eén naam komt naar voren wat de opvolging van Monami betreft en dat is die van Davis Cupkapitein Johan Van Herck. Die gaf gisteren te kennen dat hij de vraag nog niet gekregen had, maar wel interesse had in het project. Zelf moet hij wel eerst nog iets proberen te rapen in de Davis Cupkwartfinale in de Verenigde Staten (7, 8 en 9 april) en dat zonder David Goffin (oogonderzoek) en Steve Darcis (elleboog). Dit terwijl, door de afzeggingen van Arthur De Greef en Kimmer Coppejans voor de eerste ronde tegen Hongarije, deze campagne al niet rimpelloos was begonnen.