Drie tenniswijzen laten hun licht schijnen over hoopvolle retour Clijsters: “Laten zien dat ze het topniveau nog aankan” BF

18 februari 2020

05u00 1 Tennis Sabine Appelmans, Ivo Van Aken en Ann Devries - drie tenniswijzen - keken met veel interesse naar de comeback van Kim Clijsters. En ze zagen dat het goed was. “Dit was soms ­alweer de oude Kim.”

Sabine Appelmans , ex-tegenstandster en ex-Fed Cupkapiteine :

“ Soms ­alweer de oude Kim”

“De wedstrijd verliep zoals ik verwacht had. In het ­begin speelde Kim nog wat onwennig, met foutjes. Ze miste zekerheid in haar opslag en omdat Muguruza zelf goed serveerde, kreeg ze niet veel kansen voor ­langere rally’s. Ik merkte dat ze nog matchritme miste. Maar in de tweede set zag ik bij momenten wel volledig de oude Kim terug, met spectaculair tennis en een niveau dat ze zovele jaren geleden haalde. In de tiebreak lag het superdicht bij elkaar. Daar liet Kim zien dat ze effectief nog het topniveau aankan. Nu speelde ze toch tegen een klepper. Tegen een minder goede speelster had ze met dit spel al kans gemaakt om te winnen. Het belangrijkste is nu meer matchritme te krijgen. Ze zal ook werken om er nog wat kilo’s af te krijgen. Door op toernooien te staan zal dat sneller vooruitgaan.”

Ivo Van Aken, won als kapitein met ­Clijsters de Fed Cup in 2001:

“Mooie ­momenten in vooruitzicht”

“Na een tiebreak tegen een topper als Muguruza kan je niet ontgoocheld zijn, dan staan er nog mooie ­momenten in het vooruitzicht. De volgende stap moet zijn om de eerste set met de kwaliteit van de tweede te spelen. Haar eerste set was niet sterk genoeg. Zonder zwaar te serveren sloeg ze veel dubbele fouten, en ze kwam snel onder druk van de returns van Muguruza. Kim moet nog hard werken aan het vroegtijdig ‘lezen’ van de tegenstrever, ze reageerde soms te laat met haar verplaatsing. In het begin van de tweede set zag je aan Kim dat ze hier niet tevreden mee kon zijn. Dan kwam ze wat losser en klopten haar initiatieven veel meer. Positief vond ik wel dat ze in de tweede set geen signalen gaf dat ze fysiek leeg is. Al kan je niet weg­steken dat ze nog een stuk scherper moet staan. Op training zou ik nu ook wedstrijdsituaties nabootsen, tegen dames van een hoog niveau spelen.”

Ann Devries, ex-hoofd ­damesopleiding Tennis Vlaanderen:

“Nog stappen zetten in fitheid”

“In het begin van de match vond ik beiden nerveus. Voor Kim was het natuurlijk speciaal om weer zo centraal te staan tegen iemand die pas een finale van een grand slam gespeeld heeft. Kim wist ook dat de hele wereld meekijkt, die druk mag je niet onderschatten. Ik zag flitsen van Kim, maar nog geen constante. In de tweede set speelde ze wel bij momenten heel drukvol en agressief tennis. Als Muguruza dan iets minder goed zou serveren, had Kim die tweede set kunnen winnen. In de totaliteit zie je dat Kim in haar fitheid nog stappen moet zetten. Dat gaat ze zeker doen als ze blijft trainen en wedstrijden spelen. Mentaal gaf ze me een goede indruk, ik zag vechtlust en de lichaamstaal van vroeger. Ze heeft laten zien dat de spirit er nog is. Nu valt het te hopen dat ze blessurevrij blijft, en als ze fitter wordt, zullen we nog mooie dingen zien.”