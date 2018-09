Drie landgenoten treden aan in China - Putintseva vervoegt Wang in finale WTA Guangzhou

Redactie

21 september 2018

16u48

Bron: Belga 0 Tennis Met Elise Mertens (WTA 15), Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 57) zijn drie Belgische vrouwen aan de slag op het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 euro).

Elise Mertens is het vijftiende reekshoofd en opent tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31). Bij winst wacht in de zestiende finales een Belgisch duel met Kirsten Flipkens of een qualifier.

Alison Van Uytvanck werd aan de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 14), het veertiende reekshoofd, gekoppeld. Eerder dit seizoen versloeg Van Uytvanck de Spaanse verrassend in de tweede ronde van Wimbledon. Muguruza was er titelverdedigster. De winnares mag het tegen een qualifier opnemen.

Yulia Putintseva vervoegt Qiang Wang in finale WTA Guangzhou

De Kazachse Yulia Putintseva (WTA 61) heeft zich gekwalificeerd voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar).

Het vijfde reekshoofd zette in de halve eindstrijd de Amerikaanse Bernarda Para (WTA ) opzij met 6-1 en 6-4.

Morgen neemt ze het voor de titel op tegen thuisspeelster en derde reekshoofd Qiang Wang (WTA 41). Die was met 6-2, 6-2 een maat te groot voor de Duitse Andrea Petkovic (WTA 85).

Voor de 23-jarige Putintseva is het haar tweede finale. In februari 2017 verloor ze de eindstrijd in Sint-Petersburg van de Française Kristina Mladenovic. De 26-jarige Wang speelt haar vierde finale en gaat voor een derde titel (na Nangchang 2018 en Zhengzhou 2017).

