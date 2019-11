Drie dagen na verlies van vader is Bautista Davis Cup-held, Nadal: “Hij is een voorbeeld voor de rest van mijn leven” ABD

25 november 2019

10u55 0 Tennis Mucho respeto, Roberto. Gisteren was Roberto Bautista Agut (31) de tennisheld van Spanje. Amper drie dagen nadat hij zijn vader verloor, leidde hij zijn land naar de Davis Cup-zege door de eerste wedstrijd in de finale tegen Canada te winnen. “Alles wat ik kon doen, was op de baan komen en vechten”, vertelde hij geëmotioneerd.

Afgelopen donderdag kreeg Bautista een telefoontje van het thuisfront uit Castellon, bijna 500 kilometer van Madrid, waar de Davis Cup georganiseerd werd. De gezondheid van zijn vader was er snel op achteruit gegaan. De nummer negen van de wereld verliet het Spaanse Davis Cup-team meteen om zijn papa bij te staan, maar Joaquín Bautista overleed dezelfde dag nog. Tragisch.

Maar wie dacht dat het Roberto van Davis Cup-winst zou houden, was verkeerd. Bautista - dit jaar halve finalist op Wimbledon - was erop gebrand om te winnen en keerde terug naar Madrid. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun na het verlies van mijn vader. Ik voel me erg geliefd en omarmd door collega’s, vrienden, familie en volgers”, schreef hij op Twitter. Bautista is een taaie. Ook in 2018 stond hij enkele dagen na het plotse overlijden van zijn moeder terug op de baan op Rolland Garros tegen Novak Djokovic - de Serviër won na een felbevochten duel.

Quiero daros las gracias a todos por tantas muestras de cariño y respeto tras la pérdida de mi padre. Me siento muy querido y arropado por compañeros, amigos, familiares y seguidores. Gracias de corazón. pic.twitter.com/jYlCAoboKl Roberto BautistaAgut(@ BautistaAgut) link

Wat Roberto deed, is bijna bovenmenselijk” Rafael Nadal

De prestatie en inzet van Bautista maken van hem een tennisheld in Spanje. Ploegmaat Rafael Nadal was de belangrijkste schakel in de Spaanse ploeg met in totaal acht gewonnen wedstrijden (6 enkel, 2 dubbel) over het hele toernooi, waaronder de beslissende zege in het enkelspel tegen de Canadees Denis Shapovalov. Maar ‘s werelds nummer één uitte vooral zijn bewondering voor teamgenoot Bautista.

“Ik heb acht matchen gewonnen, maar de persoon die cruciaal was in ons succes was Roberto”, reageerde Nadal. “Wat hij deed, is bijna bovenmenselijk. Ik heb er geen woorden voor. Hij is een voorbeeld voor de rest van mijn leven. Moeten vertrekken voor het overlijden van je vader, terugkeren om zaterdag met ons te trainen en vandaag (zondag, red.) weer op een hoog niveau spelen... Chapeau. Dit is ‘increíble’. Ongelooflijk.”

Vinger naar de hemel

Bautista legde de basis voor de Spaanse overwinning in de finale door de eerste partij te winnen tegen Felix Auger-Aliassime (ATP 21) met 7-6 en 6-3. Een knappe prestatie die - meer dan verdiend - ook met een stevig applaus beloond werd door het thuispubliek. Met de vinger wijzend naar de hemel droeg Bautista de overwinning op aan zijn overleden vader. Geëmotioneerd sprak hij de fans toe. “Ik kon hier aantreden dankzij het team. Zij hebben de inspanning geleverd en de finale bereikt. Ik had dit moment en deze prestatie voor niets willen inruilen. Alles wat ik vandaag kon doen, was op de baan komen en vechten.” Hij richtte zich ook tot sterkhouder Nadal. “Rafa, jij hebt ons heel de week kippenvel bezorgt. Gracias. Ik ben er zeker van dat je het volgend jaar opnieuw zal doen.”