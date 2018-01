Dramatische start van 2018 voor Murray en Muguruza - Wisselend succes voor de Belgen in Auckland LPB

Geen prettig begin van het nieuwe jaar voor Andy Murray. De Schotse tennishoop stond in Brisbane klaar om na een half jaar blessureleed in competitie te treden, maar moet nu verstek geven voor het Australische ATP-toernooi met pijn aan de rechterheup. Murray liep de vervelende blessure op begin juli tijdens de verloren kwartfinale tegen Sam Querrey op Wimbledon, veel beterschap is er dus nog niet in zicht. Volgens Australische media was Murray vandaag zelfs niet in staat om te trainen. Donderdag zou hij het in Brisbane moeten opnemen tegen de Amerikaan Ryan Harrison. De Schot speelde vorige week nog een exhibitiewedstrijd tegen Roberto Bautista Agut, maar moet nu dus opnieuw vrezen voor inactiviteit. Of hij straks ook (fit) aan de start van de Australian Open verschijnt, blijft een heel grote vraag.

Ook voor Garbine Muguruza is 2018 dramatisch begonnen. In haar eerste wedstrijd van het jaar moest de Spaanse, die vorig jaar vier weken het nummer één van de wereld was, geblesseerd afhaken op het WTA-toernooi van Brisbane. Muguruza ging tegen de Servische Aleksandra Krunic in de derde set tegen de vlakte. Ze speelde nog even door, maar moest uiteindelijk afhaken met krampen in beide benen. Op dat moment stond het 7-5, 6-7 (3/7), 2-1 in haar voordeel. Muguruza, die ondersteund moest worden, verliet de court in tranen.

Bonaventure wint twee keer

Ysaline Bonaventure (WTA 183) heeft de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 50) verslagen in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/226.750 dollar). De 23-jarige Luikse had genoeg aan twee sets om de maat te nemen van het zesde reekshoofd: 6-3, 6-3 na 1u15'. In de tweede ronde komt Bonaventure tegenover Su-Wei Hsieh (WTA 103) te staan. De 31-jarige uit Taiwan zette gemakkelijk de Japanse Noa Hibino (WTA 97) opzij met 6-0, 6-3.

Ook in het dubbelspel stootte Bonaventure door naar de tweede ronde in Auckland. Samen met de Zwitserse Viktorija Golubic won ze van de Amerikaansen Sofia Kenin en Kaitlyn Christian in twee sets. Het werd 6-1, 6-1 in minder dan drie kwartier.

Alison Van Uytvanck strandt in openingsronde

Alison Van Uytvanck (WTA 77) heeft zich dan weer niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde in Auckland. De 23-jarige Vlaams-Brabantse ging in de openingsronde in twee sets onderuit tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 101): 6-4 en 7-5 na 1 uur en 36 minuten. Het was het derde onderlinge duel tussen beide speelsters, Van Uytvanck kon nog nooit winnen van Hercog.

Met Van Uytvancks nederlaag komt er ook geen Belgisch onderonsje in de tweede ronde, waarin Hercog het nu mag opnemen tegen Kirsten Flipkens (WTA 76). Flipper plaatste zich eerder al dankzij een zege in drie sets tegen het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 54). Flipkens en Hercog stonden al drie keer tegenover elkaar, de stand is 2-1 in het voordeel van onze landgenote. Het laatste onderlinge duel dateert wel al van 2014.

