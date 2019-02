Door 1.000 dollar te aanvaarden raakte toptennisser in wording verstrikt in web van matchfixers. Intussen is zijn carrière volledig naar de vaantjes TLB

06 februari 2019

10u42

Bron: BBC 0 Tennis Karim Hossam had alles om een succesvolle tenniscarrière uit te bouwen. De Egyptenaar behoorde tot de wereldtop bij de junioren, kreeg steun van zijn vader en speelde meer en meer belangrijke toernooien. Maar dat viel allemaal weg nadat hij tijdens een toernooitje in Sharm-el-Sheikh zijn tennisziel verkocht: Hossam aanvaardde 1.000 dollar (zo’n 878 euro, red.) om een match te verliezen. Het talent werd zelf een tussenpersoon en is inmiddels levenslang geschorst.

Twee BBC-journalisten konden vertrouwelijke documenten uit het dossier van Hossam inkijken en schetsen op basis van die informatie het pijnlijke verhaal van de verloren carrière van de Egyptenaar. Samen met Buzzfeed bracht de BBC in het verleden berichten naar buiten over mogelijke illegale gokpraktijken op de lagere niveaus van het mondiale tennis. Een onafhankelijk onderzoekscomité startte een onderzoek op en onder meer in Noord-Afrika kwamen flink wat zaken aan het licht die niet al te koosjer bleken te zijn. Karim Hossam werd uiteindelijk bij de lurven gevat. Van toptalent tot notoir bedrieger.

Hossam kwam voor het eerst in aanraking met matchfixing tijdens het International Tennis Federation Futures-toernooi in Sharm-el-Sheikh in 2013. De Egyptenaar, die op dat moment bij de beste jongere van de wereld hoorde, had dat toernooitje al vier keer gewonnen en was opnieuw de favoriet. Een correct gokje op een snelle uitschakeling van de Noord-Afrikaanse tennishoop zou dus wel een aardige stuiver opleveren, zo besefte een andere speler die Hossam naar eigen zeggen niet zo goed kende. De anonieme man stapte op de Egyptenaar af toen die een match aan het voorbereiden was. “Wil je de match verliezen voor 1.000 dollar?”, vroeg hij.

Enkele maanden eerder had diezelfde kerel de toen amper 20-jarige Hossam al eens benaderd, toen hij het in Qatar moest opnemen tegen de Fransman Richard Gasquet. De Egyptenaar zou dan eveneens 1.000 dollar krijgen om de eerste set te verliezen, maar toen ging Hossam niet in op dat voorstel. “Ik speel tegen Gasquet, dan ga ik toch geen wedstrijd manipuleren?”, zou de youngster toen gezegd hebben. In Qatar liet Hossam zich niet vangen, in Sharm-el-Sheik dus wél. Naar eigen zeggen omdat het niet veel uitmaakte of hij won of verloor, want veel prijzengeld viel er niet te rapen. Hossam aanvaardde het geld van de matchfixer, maar besefte niet dat hij daardoor zijn eigen carrière verpestte. Matchfixing wordt in het tennis immers bestraft met een levenslange schorsing.

Western Union-kantoor

“Ik wilde het gewoon proberen, omdat ik het nog nooit gedaan had”, zei Hossam volgens de BBC tegen de onderzoekers. “Ik dacht dat die man aan het liegen was en wist zelf niet dat er kon gegokt worden op tennismatchen.” Maar de matchfixer loog dus niet. Na de nederlaag ging hij met Hossam naar een Western Union-kantoor om de 1.000 dollar te overhandigen en de Egyptenaar zat definitief vast in zijn web. “Ik vertelde aan mijn vader (die de carrière hielp financieren, red.) wat ik gedaan had. Hij werd kwaad en zei dat ik mijn leven aan het verpesten was”, aldus Hossam. “Maar ik wilde grote toernooien spelen, ging naar een trainingskamp in de Verenigde Staten of zo en voor dat alles had ik geld nodig.”

Hossam probeerde na die eerste keer om zich niet meer te laten verleiden tot matchfixing, maar de dollars waren uiteindelijk toch te aanlokkelijk. De Egyptenaar bleef geld aanvaarden om sets en matchen te verliezen en hij begon zelfs te fungeren als tussenpersoon tussen gokkers en tennissers. In de vier jaren die volgden zou Hossam tientallen matchen helpen manipuleren hebben in landen als Egypte, Tunesië en zelfs Nigeria. Voor een ‘fix’ van 1.000 dollar zou Hossam zelf telkens zo’n 200 dollar hebben ontvangen. Volgens de documenten die de BBC kon inkijken, regelde Hossam zijn zaakjes vooral via Facebook-berichten. De Egyptenaar maakte de betrokken tennissers via die weg duidelijk wat er van hen verwacht werd, maar uiteindelijk waren het net die berichten die Hossam genekt hebben.

In 2017 kwamen de onderzoekers Hossam op het spoor. De Egyptenaar was vergeten om enkele Facebook-berichten te verwijderen, waardoor zijn schuld duidelijk was. Hij werd ondervraagd en de speurders vroegen hem onder meer om de naam te geven van de tennisser die hem in 2013 in Sharm-el-Sheikh benaderd had. Hossam toonde zich bereid om mee te werken aan het onderzoek, hij bezorgde de speurders veel informatie, maar aan een levenslange schorsing ontsnapte hij niet. Dat geldt volgens de BBC echter niet voor het grootste deel van de betrokken spelers, die zouden nog gewoon aan het tennissen zijn. En ook de man die Hossam in 2013 verleidde met 1.000 dollar, zou nog gewoon op de court staan.

Na zijn schorsing werd Hossam jeugdtrainer, maar hij zou inmiddels hervallen zijn in zijn slechte gewoontes. In augustus van vorig jaar voerde de Egyptenaar volgens informatie van de Britse openbare omroep een lange conversatie met een tennisser over een bepaalde score, voor 3.500 dollar. De speler zou zich echter hebben teruggetrokken. Op die aantijgingen reageerde de inmiddels 24-jarige Egyptenaar niet.