Dominique Monami wil in Fed Cup ‘revanche’ tegen Yannick Noah: "Ik ben hier met mijn leger” Bart Fieremans in La Roche-sur-Yon

09 februari 2018

19u23

Bron: Eigen berichtgeving 5 Tennis Yannick Noah, de kapitein van het Franse team in de Fed Cup, was een aandachtig toeschouwer bij de laatste training van de Belgische tennisdames vandaag – op een gegeven moment haalde hij zijn smartphone boven om te filmen. Noah wou met eigen ogen zien hoe goed de Belgische Elise Mertens wel is.

Voor België betekent Mertens het kopstuk om dit weekend de kwartfinale van de wereldgroep I te winnen, daarnaast staat de ervaren Kirsten Flipkens opnieuw paraat - zij begint aan haar zestiende jaargang in de Fed Cup.

Ook de Belgische kapiteine Dominique Monami is gebrand om Frankrijk en zijn kapitein Noah te kloppen. Er staat namelijk nog een oude rekening open in de Fed Cup. “Ik wacht al twintig jaar op een revanche tegen Frankrijk”, zei Monami met een kwinkslag in La Roche-sur-Yon, in West-Frankrijk waar morgen de strijd losbarst.

Pitbull

Flashback naar juli 1997: Monami was toen zelf een topper op het WTA-circuit. Samen met Sabine Appelmans lukte België een primeur door de halve finale in de Fed Cup te bereiken. Met Frankrijk als tegenstander, Nice als decor en Noah op de bank als charismatische kapitein bij de Fransen. Monami vocht toen alsof haar leven ervan afhing. Zij won haar twee enkels, maar in het dubbel dwong Frankrijk na een thriller een plek in de finale af. Een jaar later in 1998 koppelde het lot België opnieuw aan het Frankrijk van kapitein Noah. Monami perste weer alles uit haar lichaam voor twee zeges, maar Appelmans bezweek toen onder de druk en België droop af met een pijnlijke 2-3-nederlaag.

Noah loofde destijds in die onderlinge confrontaties Monami: "Wat een punch heeft zij als speelster." Wel, hij mag zich nu aan dezelfde over-mijn-lijk-mentaliteit bij Monami als kapiteine op de bank verwachten. “Als ik voor mijn land speelde, was ik als een pitbull. Ik liet niet los, liet me niet doen en heb zelfs in Frankrijk het publiek uitgedaagd. (lacht) Als kapiteine zal ik ook meespelen. Je zal het zien in de wedstrijden: morgen sta ik honderd procent achter mijn speelsters.”

En Monami heeft met Noah een uitstekende band, maar ze heeft hem wel al een schot voor de boeg gelost: “Ik heb gezegd: deze keer ben ik gekomen met mijn leger. (lacht). Mijn team is heel sterk. We komen om te winnen.”

Mertens vol vertrouwen

Met Elise Mertens als generaal. Haar doorbraak naar de wereldtop in de Australian Open dwingt respect af bij de tegenstander. Zelf moest Mertens in de voorbije twee weken wel wat bekomen: “Het was een vermoeiende periode in Australië. Ik was blij nog eens thuis in Limburg te zijn. Dat ben ik maar een aantal weken per jaar. Het brengt me mentaal tot rust om eens uit de normale tennisroutine te stappen. Mijn honden en dieren helpen me ook om te ontspannen.”

Tegelijk verzekert Mertens dat haar hoofd weer volledig naar tennis staat en ze er klaar voor is om er tegen Frankrijk in te vliegen. Met Kristina Mladenovic (WTA 13) heeft de Franse ploeg een speelster die wel nog hoger geklasseerd staat dan Mertens (WTA 20).

“Maar ik tennis nu vol vertrouwen”, zegt Mertens. “Vorig jaar heb ik een fantastische ervaring in de Fed Cup meegemaakt en ik maak hier met plezier tijd voor vrij. Ik speel graag voor mijn land en voel geen druk.” Ook haar ongeslagen status – ze won al drie enkels en een dubbel – is een bijkomende motivatie: “Ik hoop die reeks zo lang mogelijk vol te houden.”